Dexter : un premier teaser pour la saison 9

La décevante saison 8 de "Dexter" sera bientôt de l'histoire ancienne. Showtime a lancé l'opération reconquête avec une nouvelle salve d'épisodes prévue cette année. Un teaser vient de sortir et il annonce que le personnage principal ne pourra pas renier ses démons bien longtemps.

Dexter revient en 2021

Showtime se lance dans une entreprise risquée avec le retour de la série culte Dexter. Longtemps considérée comme immanquable sur le petit écran, elle a perdu de sa superbe avec les dernières saisons. Le postulat de base n'a pas mis longtemps avant de remporter l'adhésion du public. Michael C. Hall incarne Dexter Morgan, un expert de la police de Miami qui a une face cachée inquiétante. Quand il ne travaille pas, il passe son temps à tuer des criminels qui ne sont pas sanctionnés comme il le faudrait pas la justice. Un personnage ambivalent, qui n'a pas tardé à se mettre dans le pétrin pour camoufler ses meurtres. Le scénario, exceptionnel dans un premier temps, n'a cessé ensuite de décevoir les fans. Le summum aura été la fin décevante.

L'année dernière, à la surprise générale, une saison 9 a été annoncée. Showtime est toujours dans le coup, pour essayer de faire mieux que la fois précédente. La bonne nouvelle est l'implication de Clyde Phillips, le showrunner original de Dexter. Le challenge est de taille, puisqu'il faut reprendre la trajectoire du personnage central là où elle s'est arrêtée et dessiner un chemin qui procure satisfaction.

Dexter Morgan (Michael C. Hall) - Dexter ©Showtime

Le scénario va reprendre une dizaine d'années après l'arrivée de Dexter dans l'Oregon. Marqué par la mort de sa sœur, il tente de démarrer une autre vie comme bûcheron. Son passé va néanmoins ressurgir, tout comme ses pulsions meurtrières. Clancy Brown incarnera le méchant de cette intrigue, le maire d'Iron Lake avec qui Dexter aura un différent.

Découvrez le teaser

La saison 9 est attendue pour l'automne prochain sur nos écrans. Showtime vient de révéler un teaser qui annonce la couleur. Une hache plantée dans un tronc coupé apparaît, avec des flammes en fond. Une image dont la portée symbolique est déjà très évocatrice. Encore plus quand le network l'accompagne de la légende suivante : "Nature is calling". Pas besoin d'en voir plus pour saisir que Dexter va laisser son côté obscur reprendre le dessus. Néanmoins, bien malin est celui qui peut anticiper la conclusion à venir.