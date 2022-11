Diane de Poitiers : les spectateurs assassinent la série de France 2

La série de France 2 "Diane de Poitiers, la presque reine" avec Isabelle Adjani a été diffusée ce lundi 7 novembre. Et les spectateurs n'ont pas tardé à assassiner le programme ainsi que son actrice principale. Un coup dur pour la chaîne.

Hier, lundi 7 novembre, était diffusés les deux premiers épisodes de la série Diane de Poitiers, la presque reine. Réalisée par Josée Dayan, elle raconte l'histoire de la maîtresse du roi Henri II, qui régna dans l'ombre armée de sa légendaire beauté et de sa redoutable intelligence.

Porté par Isabelle Adjani, le programme avait de quoi séduire les téléspectateurs friands de l'histoire de France et des complots royaux. Malheureusement, ils n'ont pas été du tout réceptifs.

Des premiers avis assassins

Rapidement après le début de la diffusion de la série, les avis des premiers spectateurs n'ont pas tardé à fleurir sur les réseaux sociaux. Sur Twitter en particulier. Ainsi, le hashtag #DianeDePoitiers n'a pas tardé à se hisser en tête des mots-clés les plus utilisés. Et pas vraiment pour dire du bien de la série.

Beaucoup ont critiqué une Adjani en sous-régime, et des dialogues anachroniques. Les décors et les costumes en ont également pris pour leur grade. Morceaux choisis :

Dans les critiques spectateurs chez nos confrères d'AlloCiné, ça n'est pas mieux. En effet, Diane de Poitiers n'a pas non plus convaincu. On peut notamment y lire :

J'aurais adoré aimé, car je suis passionné d'histoire mais cette série n'est pas regardable (...) Soporifique, un vrai gâchis. Quelle déception ! Au bout d’un quart d’heure, j’ai regardé la série en accéléré tellement elle est lente et ennuyeuse. Ennuyeux & désolant. Le paquet est mis pour attirer le chaland avec une pléiade d'acteurs bankables mais le spectacle est désastreux.

Au niveau des audiences, le premier épisode de la série a attiré 2.8 millions de téléspectateurs. Il s'agit du troisième meilleur score de la soirée derrière L'amour est dans le pré sur M6 (4.3 millions) et Le saut du diable sur TF1 (3.8 millions).

Reste à savoir si, face à ce tel désamour, France 2 diffusera les autres épisodes la semaine prochaine. L'intégralité de la série est déjà disponible sur Salto.