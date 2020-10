Dickinson (Apple TV+) : un teaser et une date pour la saison 2

Apple TV+ vient de dévoiler un premier teaser de la deuxième saison de "Dickinson", révélant que les premiers épisodes arriveraient le 8 janvier 2021 sur la plateforme de streaming. Et la série a aussi été renouvelée pour une troisième saison.

Dickinson, portrait moderne d’une poète du 19ème

Créée par Alena Smith, Dickinson propose un portrait moderne de l’une des plus intrigantes figures de la littérature américaine. Au milieu du 19ème siècle, la jeune Emily Dickinson ambitionne de devenir la plus grande poétesse du monde et de s’affranchir des contraintes sociales et familiales. Elle se met ainsi à écrire ses futurs immortels poèmes de sa chambre, tout en tournant en dérision les liens restrictifs du patriarcat.

C’est Hailee Steinfeld qui prête ses traits à Emily Dickinson dans la série. Ses parents sont interprétés par Toby Huss et Jane Krakowski, tandis qu’Anna Baryshnikov joue sa sœur, Lavinia, et Adrian Blake Enscoe incarne son frère, Austin. Quant à la meilleure amie de la jeune poétesse, Sue, elle est jouée par Ella Hunt.

Emily Dickinson devient célèbre dans la deuxième saison de la série

Apple TV+ vient de dévoiler les premières images de la nouvelle saison de Dickinson. On y retrouve la jeune femme en pleine séance de spiritisme avec ses amies. Lorsqu’Emily demande aux esprits si elle devrait rechercher la célébrité, toutes les bougies dans la pièce s’éteignent en même temps, et on peut donc deviner leur réponse.

Malgré l’extrait dévoilé, il semble que la jeune poétesse n’écoutera pas les esprits dans la saison 2 de Dickinson, puisque selon le synopsis officiel, Emily y changera de statut. On la verra ainsi « arrachée à la l’anonymat de sa vie littéraire et désormais projetée à la vue de tous, tout en ayant du mal à assimiler l’idée que la poursuite de la célébrité pourrait être un jeu dangereux à jouer pour elle ».

On pourra aussi voir de nouveaux visages dans la nouvelle saison de Dickinson. Certaines autres grandes figures de l’époque y feront ainsi leur apparition. Parmi eux, on verra Nick Kroll prêter ses traits à Edgar Allan Poe et Timothy Simons, connu pour son rôle de Jonah Ryan dans Veep, incarner l’architecte de renom Frederick Law Olmstead. Finn Jones, alias Danny Rand dans Iron Fist, y sera aussi introduit dans la peau du rédacteur en chef Sam Bowles.

Dickinson également renouvelée pour une troisième saison

Le teaser de la nouvelle saison dévoilée par Apple TV+ n’est pas la seule nouvelle sur Dickinson que l’on apprend aujourd’hui. Selon TVLine, la plateforme de streaming a décidé de renouveler le show crée par Alena Smith pour une troisième saison, alors même que la deuxième ne sortira que l’année prochaine. En plus d’enthousiasmer les fans, la nouvelle pourrait être de bon augure pour le deuxième chapitre de la série. En général, les services de streaming attendent de voir chaque saison si les résultats d’audience sont au rendez-vous pour en lancer une nouvelle. Et si Apple TV+ a pris la décision de donner une suite supplémentaire à l’histoire si tôt, cela pourrait donc signifier que la plateforme de streaming est particulièrement confiante quant aux résultats d’audience de la saison 2, et cela laisse donc penser qu’elle devrait être d’une grande qualité.

En attendant, les trois premiers épisodes de la saison 2 de Dickinson arriveront le vendredi 8 janvier 2021 sur la plateforme de streaming, et de nouveaux épisodes arriveront ensuite chaque vendredi. Alors que le premier chapitre comportait 10 épisodes d’environ 30 minutes, on ne sait pas encore quelle sera la longueur de la deuxième saison, mais on peut supposer qu’elle sera la même.