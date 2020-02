Die Hart : Kevin Hart et John Travolta dans une prometteuse série Quibi

Vous avez aimé ? Partagez :

Quibi, la nouvelle plateforme qui risque de faire du bruit, a annoncé une nouvelle série portée par Kevin Hart et John Travolta. Un nouveau show ironiquement baptisé « Die Hart ».

Avec Die Hart, Kevin Hart (Sous un autre jour) se retrouve en tête d’affiche d’une nouvelle série délirante qui risque de faire beaucoup de bruit.

Rira bien qui rira le dernier

La série est inspirée de la parodie jouée par Kevin Hart au début de What Now. Le comédien et humoriste, très populaire aux Etats-Unis, est accompagné de beaux noms pour ce show décalé : à la réalisation, Eric Appel, un vétéran de la comédie, connu entre autres pour Brooklyn Nine-Nine. Côté scénario, c’est Tripper Clancy (Stuber) qui dirige les opérations. Un concentré de pros de l’humour = une caution solide pour le nouveau programme ?

Dans la série, Hart jouera une version de lui-même. Ce Kevin fictionnel est las de faire le pitre mais surtout de n’être jamais pris au sérieux. Alors quand un célèbre réalisateur vient le trouver pour lui proposer le premier rôle dans son prochain film d’action, il est comme un fou. Seul bémol : Hart doit d’abord se rendre dans un centre d’entraînement pour stars de films d’action – le meilleur dans son genre. A sa tête, un homme effrayant et dangereux qu’on pourrait qualifier de psycho : on a nommé John Travolta. Ce dernier va mener la vie dure à Hart et le pousser au bout de ses limites… Le jeune homme parviendra-t-il à affronter ses peurs et finalement accomplir son rêve ?

Un casting alléchant, donc. Si Travolta n’a plus rien à prouver, cela fait un moment qu’on ne l’a pas vu dans une série télévisée. La dernière en date, American Crime Story, date de 2016.

Qu’est-ce-que Quibi ?

Abréviation de « Quick bites » (bouchées rapides), Quibi c’est le nouveau service de streaming qui va faire parler de lui. Dès avril, la plateforme mettra en ligne des épisodes de séries de dix minutes au maximum. Attention, ce service n’existera que sur téléphone. Mais pas besoin d’hésiter entre portrait et paysage. L’une des promesses techniques de Quibi est de permettre de voir à la fois un plan large en horizontal et un gros plan en vertical. On casse les codes, par ici. Et pas avec n’importe qui…

A l’origine de Quibi, il y Katzenberg et Whitman. Katzenberg n’est autre que le sauveur de Disney dans les années 1990 (La Petite Sirène, Le Roi lion). Après ça, accompagné de Steven Spielberg, il a co-fondé DreamWorks. Whitman, quant à elle, a été PDG de eBay puis HP, rien que ça… Une grosse équipe qui a fait lever un milliard de dollars sans pression.

Et au niveau créatif, disons que ça se bouscule au portillon : Guillermo del Toro, Steven Spielberg, Reese Witherspoon ou encore Idris Elba seront entre autres sur Quibi… En même temps, avec plus de 7 000 épisodes prévus pour sa première année d’existence, il y a largement de la place pour toutes les superstars !

On a plus qu’à attendre qu’un lancement en France soit annoncé. Pour l’instant, Quibi sera lancé aux Etats-Unis le 6 avril.