Die Hart : une actrice de Game of Thrones dans la série avec Kevin Hart

La série « Die Hart » avait déjà des arguments avec son duo John Travolta – Kevin Hart et un pitch meta mélangeant action et humour, elle en a un tout neuf et tout aussi séduisant avec l’arrivée au casting d’une actrice bien connue des fans de Game of Thrones.

Petit format deviendra grand ? Le programme Die Hart, dont la diffusion est prévue sur Quibi, se présente avec un casting séduisant composé de Kevin Hart et John Travolta. On apprend, via Deadline, qu’ils sont rejoints par l’actrice Nathalie Emmanuel, bien connue pour ses rôles de Missandei dans Game of Thrones et Ramsey dans la saga Fast & Furious. Une addition de poids qui devrait faire de Die Hart un programme très attractif.

Die Hart : Kevin Hart en apprenti action hero

Die Hart va mettre en scène l’humoriste et comédien Kevin Hart dans une version plus ou moins fictive de lui-même : un acteur fatigué d’être le comique de service et bien décidé à devenir une star de films d’action. Pour réaliser ce rêve, il doit d’abord passer par la plus prestigieuse école de formation de stars d’action, dirigé par un John Travolta déjanté. Il y aura donc de l’humour, de l’action, et une rivalité avec une autre étudiante, incarnée par Nathalie Emmanuel.

Il est petit et elle est grande, il est plutôt nerveux et elle est plus sereine… Sans préjuger de leur rôle respectif dans la série, on peut imaginer qu’une opposition va se construire utilisant la figure comique bien connue de Kevin Hart, et rodée au fil de one-man-shows et de comédies à gros budget comme Jumanji ou Agents presque secrets. On a hâte de voir John Travolta retrouver un personnage halluciné, qu’on espère à l’image de ces compositions réussies dans Volte/Face ou Opération Espadon…

C’est également un rôle intéressant pour Nathalie Emmanuel, qui après la fantasy Game of Thrones et l’action Fast & Furious va pourvoir éprouver ses talents dans un genre comique. Et c’est aussi une très jolie pioche pour Quibi qui complète son casting avec une star montante.

Pour rappel, la plateforme Quibi va proposer des contenus exclusifs pour les smartphones. Des programmes de tous les genres, découpés en épisodes de 10mn maximum. Une identité différente, renforcée par la promesse de créer des programmes jouant avec les usages induits par les smartphones. Par exemple, Steven Spielberg développe un projet de série horrifique intitulée Spielberg After Dark, qu’on ne pourra voir qu’une fois entre le coucher et le lever du soleil, le smartphone pouvant fournir la localisation et donc l’heure de la journée…

La production de Die Hart commence ce mois de février à Atlanta. Quibi sera lancé aux États-Unis le 6 avril 2020.