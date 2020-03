Digimon Adventure : le reboot se dévoile dans une courte bande-annonce

Plus de 20 ans après sa 1ère diffusion, "Digimon" reviendra cette année sous forme de reboot. Après une première bande-annonce diffusée en janvier pour annoncer officiellement le lancement de la nouvelle série, une seconde un peu plus courte vient d'être dévoilée. Cette fois, c'est sûr : Tai et Agumon sont bel et bien de retour sur nos écrans.

En 1997, la célèbre franchise Digimon est créée par Akiyoshi Hongo. A la base, c'était un gadget électronique commercialisé par Bandai. En effet, le but était de concevoir un jouet pour l'élevage et les combats entre animaux de compagnie virtuels. Tout cela va mener à un premier jeu vidéo en 1998, puis une série télévisée en 1999. Par le biais de cette dernière, la franchise va devenir plus populaire hors du Japon. Si elle ne possède pas la même aura que les franchises Pokemon et Yu-Gi-Oh, elle reste néanmoins très appréciée en Occident.

Au travers de la bande-annonce de Digimon Adventure, on peut principalement voir que l'environnement dans lequel évoluent les personnages est bien plus virtuel que dans l'anime de 1999. En effet, il est sans doute possible que cet anime ait tenu compte des graphismes des récents jeux vidéo de la franchise. Dans tous les cas, il sera intéressant de voir quels sont les autres changements apportés par ce reboot.

Qu'est-ce que Digimon ?

Cette version 2020 est donc un reboot de la franchise. Bien qu'entre 1999 et 2016, on a pu retrouver d'autres séries (Digimon Tammers, Digimon Universe : Appli Monsters) ainsi que plusieurs films, ce nouveau projet est un retour à zéro total. Par conséquent, on efface deux décennies de séries animées pour donner aux fans et aux néophytes une histoire plus fraîche, plus moderne, et avec des graphismes plus travaillés.

Pour l'histoire, elle reste pratiquement inchangée puisqu'elle raconte celle de Tai, un jeune collégien de Tokyo qui se retrouve aspiré dans un monde parallèle nommé Digital World. Au sein de cet univers, il va faire la rencontre d'autres jeunes humains mais également de monstres virtuels appelés Digimon, qui sont capables de communiquer verbalement avec eux. Par le biais d'un objet nommé Digivice, ces enfants peuvent faire évoluer leur partenaire Digimon afin de leur permettre de devenir plus forts pour combattre leurs ennemis. Tai aura pour partenaire l'attachant Agumon.

A noter que cette même année, la franchise connaîtra en parallèle un film d'animation nommé Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Ce long-métrage qui sortira le 21 février et devrait mettre un point final à l'anime original.

Quant au reboot, il faudra attendre le 5 avril au Japon pour le découvrir.