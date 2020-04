Dirty John : la saison 2 avec Amanda Peet arrive bientôt

Les fans de true crime devraient apprécier la nouvelle : Dirty John est de retour. A nouvelle saison, nouvelle intrigue, et l'histoire glaçante de cette nouvelle salve d'épisodes ne devrait pas vous laisser de marbre ! Découvrez le trailer du show, accompagné de sa date de sortie...

Le calme avant la tempête

Le second volet de la série d'anthologie Dirty John revient après un an et demi d'absence ! Pour rappel, le programme explore des faits divers ayant défrayé la chronique. Ainsi, la première saison du show tournait autour du couple formé par John et Debra (Connie Britton et Eric Bana). Après leur mariage, la famille de cette dernière s'inquiétait des mystères entourant son nouvel époux.

Cette année, la série s'intitule The Betty Broderick Story. Ses héros ? Betty et Dan Broderick, ensemble depuis le lycée, dont le mariage tourmenté s'achève sur un divorce difficile. Quelques années après leur séparation, alors qu'il est remarié, Dan et sa nouvelle femme vont être assassinés par Betty. Mais comment cette dernière a-t-elle pu en arriver là ?

Femme au bord de la crise de nerfs

L'intrigue se déroulera entre les années 1960 et 1980. Betty, le stéréotype parfait de l'épouse californienne à la blondeur éclatante, s'échine à ce que le quotidien de son mari soit idéal. Pendant ce temps, Dan est occupé à tenter de séduire tout ce qui bouge. Pourtant, Betty a toujours été là pour lui... Elle l'a toujours soutenu, jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un d'important à San Diego. Et quand son mari embauche la belle et jeune Linda, Betty sent que sa vie est sur le point de dérailler. L'héroïne va alors tenter de répliquer, au risque de se perdre elle-même...

Dans les rôles principaux, on retrouve Amanda Peet (The Good Wife) et Christian Slater (Mr. Robot). Rachel Keller, vue dans The Society, sera Linda, complétant ainsi ce mortel triangle amoureux. A l'écriture, Alexandra Cunningham, aussi productrice - à l'instar de Jessica Rhoades (Sharp Objects). La saison 2 de Dirty John comportera 8 épisodes et sortira, comme on peut le lire dans le trailer ci-dessous, le 2 juin prochain.

Ce trailer rythmé par une musique joyeusement crispante met à l'honneur le jeu d'actrice d'Amanda Peet. A la question "Qui suis-je ?" commence une succession de scènes où le personnage de Betty apparaît dans tous ses états. Rapidement, la violence prend le dessus et on approche doucement mais sûrement de l'irréparable...

Tremblez devant la sordide histoire vraie de Betty Broderick, dont les deux premiers épisodes sortiront le 2 juin 2020 !