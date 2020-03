Disney + demande à ses abonnés s'ils veulent voir Buffy sur la plateforme

Disney veut votre avis. La plateforme envoie à ses abonnés des sondages pour déterminer quels programmes ajouter à la plateforme de streaming.

Si vous aviez des séries comme Buffy contre les vampires ou Firefly sur Disney+, les regarderiez-vous ? Cette question fait apparemment partie d’un sondage créé par Disney et destinés à voir vers quels genres de programmes la plateforme devrait se tourner dans le futur.

Disney, victime de son succès

Depuis novembre 2019, les Américains profitent de tout le contenu disponible sur la plateforme de streaming (même chose en Europe depuis le 24 mars). Concurrent de Netflix ou encore Amazon Prime, Disney+ a dès le début su convaincre ses utilisateurs avec le succès de leur série originale The Mandalorian ou prochainement la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver.

Un succès qui n’est pas venu sans critiques de la part de certains utilisateurs et même de célébrités. Ces derniers se plaignaient que Disney était trop restrictif quant au genre de contenu disponible et non disponible ; des plaintes qui semblent être fondées quand on constate que la série Love, Simon (qui raconte les aventures d’un jeune lycéen gay) a été abandonnée à Hulu (aussi détenue en grande partie par Disney). Quelques jours après c’était au tour de Hilary Duff de supplier Disney de mettre le reboot de Lizzie McGuire sur Hulu quand le showrunner a décidé de quitter le projet dû à des "différends artistiques”.

Selon Screenrant, c’est donc un utilisateur de Disney+ qui a reçu un email lui demandant si oui ou non il regarderait des programmes tels que Buffy contre les vampires, How I met your mother, Firefly ou encore Malcolm, s’ils venaient à être ajoutés sur la plateforme. Cette nouvelle de sondage envoyé aux utilisateurs aurait bien été confirmée par Disney.

Des contenus plus adultes sur Disney+ ?

Il n’y a pas de doute que ces séries trouveraient leur public facilement dû à une fan base déjà acquise mais aussi à une certaine résurgence des séries des années 90/2000 comme The Office ou Friends qui plaisent beaucoup à toutes les démographies. Ajouter des séries comme Buffy serait un pas vers une plateforme moins restrictive quand on sait que la série traitait de sujets comme l’usage de drogue, ou la sexualité chez les ados. Que ce soit cette raison ou un coup marketing pour ne pas répéter l’incident de la série Lizzie McGuire, l’ajout potentiel de ces contenus ne fera que booster la popularité de Disney+.

Disney+ a rencontré beaucoup de succès malgré quelques soucis techniques depuis son lancement aux Etats-Unis en novembre 2019. En France, la nouvelle plateforme de streaming devait se faire mardi 24 mars, cependant le lancement a été reporté au 7 avril.