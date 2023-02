Disney+ diffusera moins de séries Marvel dans le futur

Un ralentissement des séries MCU sur Disney+ à l'avenir ? C'est ce que souhaite vivement Kevin Feige, le patron de Marvel. Et ce dernier a de bonnes raisons de le faire.

Des séries Marvel à en pleuvoir

Après la conclusion de la phase 3 du MCU qui a vu les Avengers triompher de Thanos, Marvel a entamé un nouveau chapitre. En plus des films, la maison des idées a décidé que ses séries seraient directement connectées aux prochaines phases. Par conséquent, les fans ont pu découvrir sur Disney+ Wandavision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki, What if...?, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel et She-Hulk. Une nouvelle stratégie de la part de Kevin Feige et son équipe, mais aussi un gros risque.

Loki ©Marvel

En effet, si depuis longtemps Marvel a fait de ses films une sorte de "série télévisée au cinéma", l'intégration des productions sérielles dans la chronologie du MCU a rendu plus confuse la compréhension de l'histoire. Car pour bien comprendre les événements du MCU, il faudra désormais obligatoirement suivre les films ET les séries. Un gros visionnage qui peut perdre les fans habituels ainsi que les novices qui voudraient découvrir cet univers.

Un calendrier de sorties de séries à revoir

Alors que Marvel entame la phase 5 avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, le bilan de sa phase précédente est plus que mitigé. Certaines des dernières productions ont établi des records au box-office (Spider-Man : No Way Home), mais le résultat critique fut bien plus mitigé. En effet, certaines séries n'ont pas été bien accueillies par le public. On se souvient en particulier de She-Hulk, dont les retours ont été désastreux. Sans compter que Disney+ a récemment perdu des millions d'abonnés.

Dans cette optique, Kevin Feige veut donc opérer une nouvelle stratégie en privilégiant la qualité à la quantité. Dans les colonnes d'Entertainment Weekly, il a ainsi déclaré ceci :

Nous voulons que Marvel Studios et les projets du MCU se distinguent et se démarquent vraiment. Les gens s'en rendront compte à mesure que nous avancerons dans les phases 5 et 6. Le rythme auquel nous mettons en place les séries Disney+ changera pour qu'ils aient chacun une chance de briller.

En clair, le rythme de sorties des séries Marvel devrait être beaucoup plus espacé à l'avenir. Non seulement les fans pourront respirer un peu plus, mais ces mêmes shows auront plus de temps pour pouvoir se mettre en place et être qualitatifs. On devrait tout de même pouvoir retrouver l'univers Marvel sur Disney+ très prochainement avec la saison 2 de Loki qui, d'après les dernières rumeurs, pourrait arriver durant l'été 2023.