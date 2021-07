Disney+ met en ligne une série sur les coulisses des attractions de Disneyland

La série documentaire en 10 épisodes "Les coulisses des attractions" à découvrir dès le 16 juillet sur Disney+ nous entraîne dans les coulisses de la création des attractions phares des parcs Disneyland. Un bonheur pour les amateurs des parcs !

Disneyland lève le voile sur ses attractions

Si vous êtes amateurs des parcs Disney, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment se déroulait la création d'une attraction. Eh bien, bonne nouvelle pour vous : Disney+ met en ligne ce vendredi 16 juillet une série documentaire qui répond à cette interrogation. Baptisé tout simplement Les Coulisses des attractions, ce programme de 10 épisodes lève le voile sur les dessous de certaines attractions phares des parcs Disneyland. La mise en ligne intervient à quelques jours de la sortie du film Jungle Cruise, inspiré de l'attraction éponyme de Disneyland.

Images d’archives, photos et séquences inédites documentent ainsi la genèse de ces fleurons et leurs améliorations successives au fil des ans, à mesure que de nouveaux concepts et de nouvelles technologies faisaient leur apparition. L’occasion de découvrir notamment comment les « imaginieurs » Disney ont conçu et construit chaque château, la complexité du réseau de transports en commun de chaque parc, ou bien encore la genèse de l’emblématique Disneyland Hotel, à travers les 10 épisodes construits autour de thématiques bien précises :

Jungle Cruise

Haunted Mansion

Star Tours

La Twilight Zone Tower of Terror

Les châteaux

Disneyland Hôtel

Space Mountain

It’s a small World

Les moyens de transport

Hall of Presidents

L'épisode consacré à la Tour de la terreur nous apprend par exemple que l'attraction de Disneyland Paris a récemment été modifiée pour correspondre mieux aux attentes du public français.

D'ordinaire assez mystérieux sur les coulisses des attractions, Disney a décidé de lever un peu le voile sur ce qui fait la force des attractions. Pourquoi aujourd'hui ? L'imaginieur Dave Durham, qui a travaillé sur de nombreuses attractions à travers le monde a répondu à notre micro :

Dave Durham, imaginieur chez Disney