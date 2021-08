Disparu à jamais : c'est quoi cette série ?

Découvrez "Disparu à jamais", une toute nouvelle série adaptée de l'œuvre du célèbre romancier américain Harlan Coben, avec Finnegan Oldfield et Guillaume Gouix.

Disparu à jamais : de quoi ça parle ?

L'intrigue de Disparu à jamais s'articule autour de Guillaume Lucchesi, un trentenaire à l'histoire particulièrement tragique. Ce dernier a en effet perdu son premier amour ainsi que son frère lors d'un terrible drame. Si Guillaume pensait avoir enfin sorti la tête de l'eau, le passé ne tarde pourtant pas à se manifester. Une dizaine d'années plus tard, sa nouvelle compagne, Judith, se volatilise durant les funérailles de sa mère. Lancé sur les traces de sa bien-aimée, Guillaume va devoir faire face à des secrets depuis longtemps gardés par ses proches. La route vers la vérité est un chemin tortueux... Nul ne sortira indemne de ce que le jeune homme s'apprête à découvrir.

Disparu à jamais ©Netflix

Sur les affiches promotionnelles du show à venir figure la question suivante : peut-on vraiment faire confiance à ceux qu'on aime ? Une interrogation anxiogène qui peut nous lancer sur diverses pistes ! Alors, les proches disparus de Guillaume sont-ils bel et bien décédés ? Ceux qui restent lui cachent-ils des choses pour le protéger de lui-même - ou des autres ? Le jeune homme est-il empêtré dans une terrible machination ou a-t-il à voir avec les drames survenus ? Autant de questions auxquelles Disparu à jamais devrait se faire un plaisir de répondre !

Une collaboration en or

La série se base sur le roman du même nom - en version originale, Gone for Good - du talentueux et prolifique Harlan Coben. Rappelons que le maître du polar américain - à l'esprit aussi créatif que tortueux - a signé il y a quelques temps un juteux contrat avec Netflix. Cette dernière stipule que pas moins de 14 œuvres de l'auteur à succès seront adaptées, développées et diffusées par sa plateforme. Plusieurs séries sont d'ores et déjà nées de cette union, et ce aux quatre coins du monde : parmi elles, la britannique The Stranger, la polonaise Dans les bois, ou encore la récente et acclamée Innocent, tout droit venue d'Espagne.

The Stranger ©Netflix

Si Harlan Coben a déjà signé le scénario et/ou réalisé plusieurs shows tels que The Five ou encore Safe (avec Audrey Fleurot), il se contente ici d'une casquette de producteur. Fera-t-il comme à son habitude un caméo dans Disparu à jamais ? Il y a fort à parier que oui !

Où et quand regarder la série ?