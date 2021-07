Disparu à jamais : la série Netflix tirée d'Harlan Coben a une bande-annonce

Le célèbre auteur Harlan Coben va encore une fois voir l'un de ses romans être adapté sur Netflix. Au tour de "Disparu à jamais" de passer sur la plateforme, avec une transposition de l'intrigue en France. La bande-annonce vient de sortir, avant la mise en ligne des épisodes le 13 août prochain.

Harlan Coben adapté en France

Disparu à jamais est la quatrième adaptation d'un roman d'Harlan Coben sur Netflix. Avant elle, on a eu Dans les bois, Intimidation et Innocent. À chaque fois, c'est un pays différent qui est concerné - la Pologne, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Au tour de la France de montrer ce qu'elle peut faire - le tournage a eu lieu du côté de Nice. Malgré tout, c'est un metteur en scène venu des États-Unis qui se retrouve à la barre, Juan Carlos Medina. Un détail assez ironique mais le casting, lui, est bien composé de têtes connues chez nous. On retrouvera Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Garance Marillier, Guillaume Gouix et Nailia Harzoune dans les rôles principaux de cette intrigue tortueuse imaginée par Harlan Coben.

Disparu à jamais : ça parle de quoi ?

Tout commence avec Guillaume, un homme qui a enduré une terrible épreuve en perdant celle qu'il aimait. Son frère, Fred, a un rapport avec ce drame et a aussi disparu. Alors qu'il tente de refaire sa vie avec Judith, c'est cette dernière qui va à son tour disparaître. Un événement étrange sur laquelle la lumière doit être faite. À mesure que le héros va s'approcher de la vérité, son passé ne va cesser de remonter à la surface.

Disparu à jamais ©Netflix

Si vous avez aimé les séries citées plus haut, vous devriez vous pencher sérieusement sur Disparu à jamais. On retrouve dedans une ambiance mystérieuse, avec une enquête qui s'annonce complexe. Un trailer vient d'être diffusé par Netflix et il fonctionne assez bien, lançant plusieurs pistes sans révéler des éléments importants. D'après ce qui est teasé, le frère Fred devrait refaire surface, tandis que Judith semble avoir caché des choses à Guillaume et qu'un étrange antagoniste surveille Guillaume. Cet avant-goût donne suffisamment envie pour qu'on s'intéresse à la série, en grande partie grâce au casting plutôt sympathique. La mise en ligne des épisodes est prévue le 13 août prochain.