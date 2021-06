Disparu à jamais : teaser de la nouvelle série Netflix adaptée d'Harlan Coben

L'auteur à succès Harlan Coben va voir une autre de ses oeuvres obtenir une adaptation sur Netflix. Quelques temps après la série "Innoncent", c'est "Disparu à jamais" qui va débarquer le 13 août sur la plateforme. Découvrez le premier teaser, avec un beau casting français.

Disparu à jamais : Harlan Coben encore adapté sur Netflix

Il y a de ça trois ans, Harlan Coben et Netflix se sont associés pour porter à l'écran plusieurs titres de l'auteur. L'idée est de proposer des adaptations en provenance de plusieurs pays. Dernièrement, l'Espagne a décoché sa flèche avec Innocent. Au tour de la France de tenter sa chance avec Disparu à jamais, transposition du roman éponyme paru au début des années 2000. On pourra ainsi suivre Guillaume, un jeune homme qui a essayé de fuir ses proches après l'assassinat de celle qu'il aimait durant son adolescence.

Il se dit que son frère aurait un rapport avec ce drame mais celui-ci s'est volatilisé dans la nature. Guillaume a depuis tourné la page et partage sa vie avec Judith. Cependant, ses démons du passé vont resurgir quand celle-ci va disparaître à son tour, sans laisser la moindre la trace. Dans le même temps, son frère, Fred, refait surface.

Guillaume (Finnegan Oldfield) - Disparu à jamais ©Netflix

On sent dans cette histoire la vibe Harlan Coben, avec du mystère de tous les côtés et le passé qui revient à la charge même quand on veut le laisser derrière soi. Par rapport au roman original, l'intrigue a été transposée dans notre beau pays mais elle préservera ses principaux éléments.

Un réalisateur américain et un casting français

Bien que l'on parle d'une création française, c'est un réalisateur américain qui s'est retrouvé à la barre : Juan Carlos Medina. Devant la caméra, en revanche, ce sont bien des Français qui vont s'illustrer. Disparu à jamais a d'ailleurs rassemblé un beau casting. Le très bon Finnegan Oldfield sera dans la peau de Guillaume, son frère sera campé par Nicolas Duvauchelle, l'ancienne copine disparue sera incarnée par Garance Marillier et Nailia Harzoune prêtera ses traits au personnage de Judith.

Netflix vient de dévoiler un premier teaser pour Disparu à jamais. Un aperçu de quelques secondes qui mise sur le mystère et n'en montre pas encore trop sur l'intrigue. Un petit avant-goût pour démarrer la promotion, qui se poursuivra ensuite avec la sortie d'une bande-annonce. La mise en ligne des 5 épisodes est prévue le 13 août prochain.