Disparu à jamais : un très beau casting pour la nouvelle série française adaptée d'Harlan Coben - CinéSéries

L'auteur Harlan Coben continue son travail avec Netflix pour adapter en série ses oeuvres. Après "Dans les bois" du côté de la Pologne, c'est chez nous, en France, que va se faire "Disparu à jamais". Un gros casting est réuni pour cette histoire sombre et pleine de mystère.

Disparu à jamais : nouvelle adaptation d'Harlan Coben

Dans le roman paru en 2002, l'auteur à succès suit Will, un homme qui a fait une croix sur son frère, Ken. Ce dernier a disparu à la suite d'événements sordides qui se sont déroulés plus de dix ans en arrière. Ce frère est accusé d'avoir violé et tué leur voisine. Personne ne sait où est passé Ken depuis. Au moment où il refait surface, Sheila, la fiancée de Will, disparaît à son tour. Que cache cette inquiétante situation ? Pour l'adaptation en série qui sera diffusée sur la plateforme Netflix, l'intrigue subit quelques ajustements. Elle se déroulera, cette fois, de nos jours, dans le sud de la France, à Nice. Le protagoniste principal se prénomme désormais Guillaume Lucchesia. La trentaine, il assiste au retour de son frère, Fred, responsable de la mort de Sonia. C'est là que Judith disparaît de la circulation le jour des funérailles de sa mère. Guillaume veut comprendre ce qui se trame et se lance à sa recherche. C'est évidemment son douloureux passé qui lui revient brutalement, et il ne pourra pas continuer à l'ignorer comme il l'a fait pendant des années.

Un gros casting

Netflix a annoncé que cette mini-série de 5 épisodes de 50 minutes sera réalisée par l'américain Juan Carlos Medina, avec David Elkaïm et Vincent Poymiro à la création. Pour le casting, du beau monde bien connu en France se chargera d'incarner cette histoire. Dans le principal, c'est l'excellent Finnegan Oldfield qui cherchera des réponses à ses questions. Le rôle de son frangin est confié à Nicolas Duvauchelle (vu récemment dans Balle Perdue, sur Netflix), celui de Sonia à Garance Marillier et c'est Nailia Harzoune qui prendra le costume de Judith, composant ainsi une très belle distribution pour Disparu à jamais.

Harla Coben et Netflix, une entente qui roule

Harlan Coben a trouvé en Netflix un allié renommé pour donner une seconde vie à ses histoire. Les deux camps ont signé en 2018 un contrat pour que justement tout ça soit mis en place. Ces dernières semaines, vous avez peut-être pu suivre sur la plateforme Dans les bois, adaptation polonaise d'un de ses bouquins. Une série britannique, Intimidations, a déjà vu le jour et on attend, en plus de Disparu à jamais, la série espagnole El Inocente. Pour en revenir à la France, c'est d'un écrit d'Harlan Coben qu'était tiré le succès Ne le dis à personne, réalisation de Guillaume Canet. À la télé, on a aussi pu voir Une chance de trop avec Alexandra Lamy, et Juste un regard, avec Virginie Ledoyen.