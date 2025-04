Dispo sur Netflix : cette nouvelle série promet d’être un gros succès

La nouvelle série espagnole de Netflix, "El Jardinero", vient d’être dévoilée. Elle suit un assassin qui n’éprouve plus aucun sentiment jusqu’à ce qu’il tombe amoureux de la femme qu’il est censé tuer.

El Jardinero, la nouvelle série espagnole de Netflix

Les productions espagnoles ont généralement la cote parmi les abonnés Netflix. Si La Casa de Papel est l’exemple le plus marquant, plusieurs autres shows comme Élite et Innocent ont également fait un carton sur la plateforme. Disponible depuis ce vendredi 11 avril, El Jardinero a de bonnes chances d’attirer à son tour de nombreux abonnés de la plateforme.

El Jardinero est la nouvelle création de Miguel Sáez Carral. Ce dernier est surtout connu pour avoir co-créé la série dramatique Ni una más, qui explorait les conséquences d’une agression sur une lycéenne. La nouvelle histoire de Miguel Sáez Carral est très différente. En son centre, on trouve un tueur qui tombe amoureux de sa cible.

Un assassin sans sentiment qui s’éprend de sa cible

Dans El Jardinero, Elmer est un homme qui n’éprouve plus de sentiment depuis qu’il a été victime d’un accident. Sa mère, La China Jurado, a profité de cela pour faire de son fils un redoutable assassin. Elle dirige ainsi une organisation de tueurs, qui a pour couverture une pépinière.

Un jour, une mission fait voler en éclats le quotidien ainsi que les certitudes d’Elmer. Sa mère le charge de tuer Violeta, une institutrice. Mais le jeune homme tombe amoureux d’elle. En refusant de la tuer, il va alors provoquer la colère de La China Jurado. Et cette dernière va prouver sa cruauté, en tentant par tous les moyens d’éliminer Violeta. Elmer va alors devoir faire un choix entre sauver la femme dont il est tombé amoureux et préserver sa relation avec sa mère.

Un trio de comédiens reconnaissables

Les abonnés Netflix reconnaîtront peut-être les visages des principaux acteurs d’El Jardinero. Car Álvaro Rico, l’interprète de Polo dans Élite, y joue Elmer. Catalina Sopelana, alias Greta dans Sky Rojo, prête ses traits à Violeta. Et la mère d’Elmer est incarnée par Cecilia Suárez, qui campait le personnage de Paulina de la Mora dans La casa de las flores, une série comique également sortie sur Netflix.

El Jardinero est composée de six épisodes. On ne sait pas encore si la série aura une saison 2. On peut supposer que Netflix sera enclin à lancer le développement de nouveaux épisodes si les premiers rencontrent un joli succès sur la plateforme.