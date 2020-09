Dive : l'anime de plongeon est disponible sur ADN

"Dive" est une œuvre qui a connu de multiples adaptations. Ce qui était à la base une série de lights novels d'Eto Mori, a donné lieu à une franchise qui monte suite à sa série animée produite en 2017. Focus sur cet anime qui tourne autour du monde la plongée.

Dive, un vrai anime estival

L'histoire de Dive se centre sur le membre du club de plongeon de Mizuki, Tomoki Sakai. Ce dernier est un adolescent accro à la plongée. Toutefois, son club est sur la sellette, et leurs sponsors se préparent à retirer leur soutien. Kayoko Asaki, une nouvelle coach venue des Etats-Unis, arrive alors avec une condition : convaincre les sponsors de donner au club une autre année de soutien... Si l'un de ses membres parvient à être sélectionné pour représenter le Japon aux Jeux olympiques de Tokyo. C'est ainsi qu'une grande aventure commence.

Ce que l'on peut retenir de Dive, c'est qu'il sent très bon l'été grâce à son univers qui tourne autour de la plongée, grâce à son temps ensoleillé, et grâce à ses personnages en maillot de bain. Surtout, ce shonen sportif présente assez bien le monde de la plongée qui est un sport plutôt méconnu. Ainsi, l'on peut y découvrir une activité qui rend l'athlète très individualiste, physiquement exigeant, et en marge par rapport à son entourage. A ce titre, Dive est un anime plus réaliste et fataliste que d'autres œuvres du genre. Tout cela en fait une série qui sort de l'ordinaire, et cela fait du bien.

Une mise en scène sympathique et des personnages intéressants

Si le choix de Sakai comme personnage principal n'est pas le meilleur qui soit, il n'en est pas de même pour ses deux confrères que sont Fujitani et Okitsu. En effet, ces deux personnages sont réellement attachants et ont des choses à dire.

Si Dive va parfois trop vite dans son récit en ne se concentrant que sur les moments clés, quitte à mettre de côté certains personnages et petites intrigues, on peut toutefois signifier que les scènes spectaculaires de plongée peuvent offrir des vrais moments de grâce qui claquent à l'écran, avec une réalisation efficace. Ainsi, les plongeons ont leur lot de spectacle et de divertissement. En outre, le chara-design de la série, ainsi que son atmosphère, sont particulièrement réussis. On se sent comme au bord d'une piscine en été, et l'anime donne envie de piquer une petite tête.

Dive est actuellement disponible sur ADN.