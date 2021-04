Dix pour cent : c'est officiel, il y aura une saison 5 !

La saison 5 de "Dix pour cent" est confirmée ! Les agents d'ASK reviennent bientôt. Un téléfilm est également en préparation.

Dix pour Cent revient pour une saison 5

On croyait avoir dit au revoir à la série Dix pour cent en novembre dernier au terme d'une saison 4 riche en rebondissements. Il faut dire que tout avait été mis en oeuvre pour nous indiquer clairement qu'il s'agissait de la fin de la série, débarquée sur les écrans français en octobre 2015.

Dix pour cent - saison 3 ©France 2

Après avoir été trahis par Elise Formain (Anne Marivin), nos chouchous d'ASK n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer devant l'étendue des dégâts provoqués par l'agent venue de Starmedia pour les torpiller. Les talents partis chez la concurrence, l'agence n'avait alors pas d'autre choix que de fermer boutique. La séquence de fin était claire pour tout le monde : ASK fermait ses portes, et la série était terminée. Oui mais.

Quelques jours après la fin de la série sur France 2, Dominique Besnehard, avait indiqué que Dix pour cent pourrait finalement revenir, avec une nouvelle saison, et pourquoi pas un téléfilm. Mais il ne s'agissait à ce moment-là que de suppositions du producteur, et aucune confirmation n'avait suivi ses paroles. Jusqu'à aujourd'hui.

Au micro d'Europe 1, Thomas Anargyros, président de Mediawan Studios (qui co-produisent la série) a confirmé qu'une saison 5 était en préparation, tout comme un téléfilm :

On avance très bien. L'idée est qu'il soit produit cette année, pour une diffusion sans doute en fin d'année ou début d'année prochaine (...) Et nous allons embrayer avec une nouvelle saison de Dix pour cent.

Peu de temps après, le compte Twitter officiel de Mediawan France a confirmé la bonne nouvelle :

Que vont-ils devenir ?

Dans le dernier épisode de la saison 4 de Dix pour cent, Andréa, Mathias, Gabriel, Arlette, Hervé, Noémie et Camille, discutaient de leur avenir loin d'ASK. On apprenait ainsi que Gabriel partait chez Starmedia, que Camille montait sa propre agence de jeunes talents en compagnie de Mathias et d'Arlette (l'agence CAM), qu'Hervé se lançait dans une carrière d'acteur, et que Noémie embrassait un avenir de productrice. De son côté, Andréa allait se consacrer à sa famille après l'avoir quelque peu délaissée au fil des épisodes.

L'unitaire devrait, selon toute vraisemblance, s'intéresser à leurs nouvelles vies, tout en intégrant probablement de nouvelles têtes avant la saison 5. Le tweet de Mediawan indique qu'ASK n'a pas fermé ses portes, peut-être un indice pour signifier que l'on retrouvera ses murs, d'une manière ou d'une autre.