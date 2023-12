Dix pour Cent : l'équipe de la série s'est retrouvée. C'est bon signe !

C'est une jolie surprise pour les fans de "Dix pour Cent" : toute l'équipe de la série s'est retrouvée cette semaine dans une bonne ambiance pour partager un dîner ! De quoi augurer un début de tournage imminent pour l'unitaire très attendu qui marquera le retour des agents d'ASK sur France 2.

Dix pour Cent : une série française culte

En novembre 2020, au terme de quatre saisons très suivies par les spectateurs, la série Dix pour Cent créée par Fanny Herrero a tiré sa révérence sur France 2. Durant 24 épisodes, le public a découvert l'envers du décor du métier d'agent de stars à travers les aventures de l'agence ASK.

Chaque épisode de Dix pour Cent mélangeait les intrigues liées à la vie des agents, et leurs interactions avec leur célèbre clientèle, incarnée par de vraies célébrités jouant leurs propres rôles. On se rappelle notamment de la présence d'Isabelle Adjani, Jean Dujardin, Isabelle Huppert ou encore Juliette Binoche.

Au cœur de la série se trouvait un quatuor d'agents avec chacun sa propre personnalité : Andréa (Camille Cottin), Mathias (Thibault de Montalembert), Gabriel (Grégory Montel) et Arlette (Liliane Rovère). À ce quatuor, s'ajoutait également les assistants Camille (Fanny Sidney), Hervé (Nicolas Maury), et Noémie (Laure Calamy), sans oublier la standardiste/actrice Sofia (Stéfi Celma). À partir de la saison 2, un autre personnage est venu se greffer à cette joyeuse bande : Hicham, le nouveau patron d'ASK, incarné par Assaad Bouab.

Un retour très attendu

La dernière saison de Dix pour Cent s'était terminée dramatiquement pour nos agents d'ASK. Après avoir été torpillés par Elise Formain de l'agence concurrente Starmédia, tous leurs talents étaient partis, et l'agence avait été contrainte de déposer le bilan.

Camille avait décidé de monter son agence de jeunes talents en compagnie de Mathias et d'Arlette, Gabriel avait accepté à contrecœur le chantage d'Elise de la rejoindre chez Starmédia, Noémie allait commencer une carrière de productrice, et Hervé avait décidé de devenir comédien. Quant à Andréa, elle ne savait pas encore de quoi le futur serait fait, si ce n'était de reconquérir sa femme.

Quatre ans après avoir vu les portes de l'ascenseur d'ASK se refermer, Dix pour Cent fera très bientôt son retour dans un unitaire de 90 minutes. En juillet, Dominique Besnehard, le producteur de la série, avait dévoilé les premières informations de l'intrigue. Ainsi, on découvrait qu'Andréa, tout juste rentrée de New York, avait décidé de réaliser son premier film. On devrait donc la retrouver en train de négocier avec les talents de ses ex-collègues.

Alors qu'aucune date de diffusion n'a encore été dévoilée, toute l'équipe de la série, à l'exception de Camille Cottin, s'est retrouvée cette semaine pour partager un diner, et probablement parler de l'avenir. Ainsi, autour de Fanny Herrero et du réalisateur Antoine Garceau, on peut y voir (de gauche à droite) : Nicolas Maury, Grégory Montel, Liliane Rovère, Laure Calamy, Fanny Sidney, Assad Bouab, Thibault de Montalembert et Stéfi Celma.

Le tournage du téléfilm Dix pour Cent devrait avoir lieu très bientôt. On a hâte de retrouver nos agents !