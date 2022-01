Dix pour cent : une pluie de remakes pour la série à succès

La série « Dix pour cent » a rencontré un succès monstre sur le sol français et sur les territoires où elle a été diffusée. Présenté sur France Télévisions, puis sur Netflix, le show a ainsi attiré l'attention de sociétés de production et de distribution étrangères. À tel point que de nombreux remakes sont et vont être produits aux quatre coins du globe.

Dix pour cent : le succès à la française

En 2015, la scénariste Fanny Herrero se lance dans la création de la série Dix pour cent. Le show suit le quotidien de quatre agents de stars, aux personnalités différentes, qui se battent pour trouver des rôles iconiques à leurs protégés. Portée par Thibaut de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère et évidemment Camille Cottin, la série a rapidement rencontré un succès impressionnant. Aidé par les apparitions remarquées de nombreux guest dans leur propre rôle, le programme est actuellement composé de quatre saisons, toutes disponibles sur Netflix. Le show va même revenir pour une cinquième saison et pour un long-métrage. Sacré programme.

Des remakes en cascade

Sensibles au succès de Dix pour cent, Variety rapporte que de nombreux autres pays cherchent à avoir leur propre version de la création de Fanny Herrero. Pour le moment, l'émission a déjà été adaptée en Inde sous le nom Call my agent : Bollywood, au Canada sous le titre Les Invisibles ou encore en Turquie via Menajerimi Ara (Appelle mon agent).

Un remake britannique dirigé par John Morton est également en cours de production chez Amazon UK. Une version qui se concentrera davantage sur les acteurs de théâtre. En Italie, un remake est produit par Palomar, une société basée à Rome. Le cinéaste allemand Oliver Hirschbiegel a été choisi pour mettre en scène cette version italienne.

Call my agent : Bollywood ©Netflix

Mais la folie des remakes ne s'arrête pas là. En Indonésie, le spectacle est adapté par Erik Matti, le réalisateur de On the job, qui sera metteur en scène et showrunner. Devant la caméra, la série présentera Angel Locsin et Edu Manzano. Le projet sera divisé en huit chapitres et commencera sa production en mai prochain. Cette version sera distribuée par Disney+, qui cherche à créer du contenu original dans la région Asie-Pacifique. Le streamer a récemment annoncé son intention de créer 50 séries et émissions originales dans la région d'ici 2023. Ce remake de Dix pour cent en fera donc partie.

Encore et toujours plus

Parmi les autres projets, NBC cherche à produire un remake au Moyen-Orient, HBO Go aux Philippines, Astro en Malaisie, et TVN en Pologne. À noter également qu'un partenaire sud-coréen sera également dévoilé prochainement. Ces sept nouveaux remakes devraient tous entrer en production courant 2022. Trois ou quatre autres autres versions devraient suivre, en République tchèque, en Grèce, en Allemagne et en Espagne. Dans chacun de ces remakes, le show original sera adapté à chaque pays. Les producteurs vont faire intervenir des talents locaux. Comme quoi les productions françaises peuvent elles aussi avoir une influence internationale de grande ampleur !