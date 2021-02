Django : Canal+ annonce une série avec Matthias Schoenaerts

Quand on évoque le nom de Django dans le monde du western, le grand public pense immédiatement au film de Quentin Tarantino. Mais les cinéphiles plus avertis vont aussi citer le film Django de Sergio Corbucci. Petite pépite du western spaghetti, qui marque par son ambiance et la prestation habitée de Franco Nero. L'histoire suit un personnage mystérieux qui traîne derrière lui un cercueil. Un comportement qui intrigue. Le jour où il sauve une femme dans une très mauvaise posture, il se lance dans une aventure pour défaire le major Jackson, un ancien confédéré reconverti en chef de bande sanguinaire. Une belle oeuvre, différente de celle de Tarantino au niveau de l'histoire, mais qui s'en rapproche dans son ton. Avec une violence graphique et un personnage charismatique.

Canal+ vient d'annoncer qu'une série Django librement inspirée du film va voir le jour. La chaîne française s'associe à Sky Italia pour cette production tournée en langue anglaise. Une équipe européenne s'est construite autour de ce projet puisque l'on retrouvera Francesca Comencini à la mise en scène des premiers épisodes. Leonardo Fasoli et Maddalena Ravagli vont, eux, officier comme showrunners. Le rôle principal a été confié à Matthias Schoenaerts et rien de supplémentaire n'est communiqué sur le reste du casting. Le programme sera composé de 10 épisode de 52 minutes. La production débutera en mai prochain, ce qui peut vouloir dire que la diffusion interviendra sûrement l'année prochaine.

La chaîne française parle d'un western avec "une vision contemporaine et psychologique, ainsi que des personnages féminins forts." On en sait d'ailleurs déjà plus sur le scénario, qui va se dérouler durant la seconde partie du XIXème siècle. Nous découvrirons Sarah et John, les fondateurs de New Babylon, une ville qui ouvre ses portes à tous les parias. En parallèle, Django poursuit son existence en devant supporter l'horrible peine causée par la mort de sa famille. Il est cependant toujours convaincu qu'il peut retrouver sa fille. Son existence va être chamboulée quand il va retrouver sa trace à New Babylon. Si elle lui demandera de partir pour préserver le bien-être de la citée, Django refusera de lui obéir et va causer de nombreux troubles.

L'intrigue sera bien une réinvention et non une redite de la trame du film original. Ce n'est pas la première fois que le nom de Django est repris pour une interprétation différente de celle vue chez Sergio Corbucci. On accueille ce projet avec énormément d'enthousiasme, en raison de la rareté sur nos écrans de ce si magnifique genre qu'est le western.