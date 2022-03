DMZ : Rosario Dawson au cœur d'un monde en guerre dans le trailer de la série HBO Max

HBO Max dévoile les premières images de leur nouvelle série, "DMZ", basée sur la série de comics. Rosario Dawson y incarne Alma, une femme à la recherche de son enfant et qui voit la folie humaine détruire Manhattan et ses alentours.

DMZ, du roman graphique à la série

Dans cette première bande-annonce signée HBO Max, Rosario Dawson campe le premier rôle d'une nouvelle série nommée DMZ. Très en vue récemment, elle apparaît brièvement chez Disney pour un épisode de Le Livre de Boba Fett, ainsi que dans la saison 2 de The Mandalorian. Ces apparitions préparent l'arrivée de la série sur le personnage de Star Wars, Ahsoka Tano, jouée par l'actrice américaine.

Au casting de la première saison très appréciée de la série Dopesick, Rosario Dawson va continuer son bout de chemin côté télévision. Cette fois-ci, c'est chez HBO et DC Comics. En effet, DMZ se base sur la série de comics du même nom. En France, elle est désormais éditée par Urban Comics. Pas de super-héros ici, mais un brin de dystopie au cœur d'une nouvelle ère impétueuse.

DMZ © HBO Max

Manhattan saccagé

DMZ raconte l'histoire d'un monde post-apocalyptique à Manhattan, aux guerres civiles sans merci. Une femme, Alma, ne possède qu'un but : trouver son fils qu'elle a perdu lors de l'évacuation. Elle le recherche ainsi au cœur d'une zone démilitarisée fantôme, dans une situation critique où les divisions s'accentuent.

Une bande-annonce alléchante, tant les premières secondes rappellent les errances de Will Smith dans Je suis une légende. Mais dans ce nouveau monde où elle vit, Alma Ortega (interprétée par Rosario Dawson) fait face à de nombreux dangers de la civilisation humaine, avec une population bien décidée à utiliser les armes. Le trailer nous montre ainsi un tas de conflits armés.

Le showrunner de DMZ n'est autre que Roberto Patino. On le connaît pour l'écriture de plusieurs épisodes de Westworld et de Sons of Anarchy. La série sera disponible dès le 17 mars sur HBO Max. À l'heure actuelle, la série ne possède aucune date de diffusion française.