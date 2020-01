DMZ : Rosario Dawson va porter la série HBO Max d’Ava Duvernay

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

HBO et Warner continuent de profiter du catalogue DC et se tournent vers les comics DMZ pour une adaptation sur la plateforme à venir HBO Max. Menée par Ava DuVernay en réalisatrice du pilote, productrice et showrunneuse, elle pourra s’appuyer sur Rosario Dawson en tête d’affiche.

La maison DC a d’autres choses à proposer que des classiques histoires de super-héros. Sa filiale Vertigo a permis de mettre au monde un tas de comics plus particuliers, destinés à un public averti. C’est de là que provient DMZ, création de Brian Wood et Riccardo Burchielli dans laquelle les USA ont enduré une nouvelle guerre de Sécession face aux États Libres. À la suite de cet affrontement, l’île de Manhattan a été coupée du monde, devenant une zone démilitarisée (une DMZ).

Les plus riches ont eu les moyens de fuir quand les choses se sont gâtées mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Certains sont restés dans cet enfer sur Terre. Quand Matty, un jeune photographe et journaliste entre dans la zone avec une équipe, ils subissent les assauts d’un groupe d’insurgés. Alors que ses collègues y passent tous, Matty parvient à rester en vie. Il va découvrir ce que ça signifie de vivre à Manhattan désormais.

Mais ça, c’est uniquement le scénario des comics puisque la série reconfigure les choses à sa manière en misant sur un personnage principal féminin. Une certaine Alma prend la place de Matty. Elle n’est pas journaliste mais médecin dans la DMZ. En plus de chercher à venir en aide à ceux qui en ont besoin, elle va lutter pour retrouver son fils disparu. La série remixe les éléments orignaux pour trouver sa propre voie avec, on s’en doute, des intentions politiques à mettre en exergue.

Une recrue de choix pour DMZ

HBO a donné le feu vert pour la production du pilote de DMZ. Il sera réalisé par Ava DuVernay qui, toujours chez DC, travaille sur l’adaptation de New Gods. Le casting de la série accueille sa première recrue de choix en la personne de Rosario Dawson. Deadline annonce que l’actrice incarnera, vous vous en doutez, Alma. On a notamment pu la voir dans les films Sin City et à plusieurs reprises dans les séries Marvel diffusées sur Netflix dans le costume de Claire Temple. Dans un autre exercice, elle a prêté sa voix plus d’une fois pour les besoins de films d’animation liés à l’univers DC.