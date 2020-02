Doc Savage : une série en développement chez Sony

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

À défaut d’un film, en gestation depuis des années, Doc Savage va plutôt débarquer sur le petit écran. Sony est toujours dans le coup pour cette adaptation qui promet de rendre hommages aux folles aventures du personnage. The Rock, attendu dans le rôle au cinéma, sera-t-il de la partie ?

Pendant des années Sony et Shane Black ont essayé de monter une adaptation de Doc Savage. Elle devait prendre la forme d’un film, avec le très populaire (il l’était un peu moins à l’époque) Dwayne Johnson dans le rôle de l’aventurier. Mais, plus le temps passait, et plus on comprenait que ce projet allait difficilement se faire. Deadline annonce que Sony revient à la charge avec, cette fois, une série. Doc Savage aura bien son adaptation moderne mais avec un format différent. Et c’est finalement, peut-être, pas plus mal que ça se termine ainsi, pour restituer avec le plus de variété possible ce que le personnage peut vivre dans la version papier.

Des dinosaures, des méchants et des trésors pour Doc Savage

On ne sait pas comment la série va s’articuler mais, au vue de la richesse du matériau initial, on peut se mettre à rêver d’une saison qui empile les différentes aventures pour qu’on ait un panel de ce que peut vivre Doc Savage. À la manière d’une série policière qui évoque un cas par épisode, notre aventurier pourrait vivre une affaire différente par segment. Qu’on se le dise, il faut s’attendre à voir des méchants dingues, des sociétés secrètes qui ont des projets particuliers, des pièges dignes de James Bond et, même, des dinosaures.

Icône de la culture pulp, Doc Savage en a tellement vu depuis sa naissance que les scénaristes auront l’embarras du choix pour écrire cette nouvelle incarnation. Connu aussi comme l’Homme de Bronze, en référence à sa peau, ce héros traverse des aventures encore plus dingues que celles d’Indiana Jones, en partant, partout dans le monde, à la recherche de trésors réputés ou pour résoudre des grands mystères. Sony TV sera accompagné sur ce projet par Original Film, avec qui ils viennent récemment de passer un deal de trois ans.

Occupé par tout un tas de choses, Dwayne Johnson ne devrait pas prendre le rôle principal, comme ce devait être le cas au cinéma. Le studio est vraisemblablement en quête d’une autre tête d’affiche et le choix sera déterminant dans la réussite du projet tant le charisme de Doc Savage fait partie intégrante du charme de l’univers. Un personnage qui mêle belle gueule, prestance, intelligence et résistance physique.

Aucune date de sortie n’est annoncée, ni un futur diffuseur.