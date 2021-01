Doc sur TF1 : l'incroyable histoire vraie à l'origine de la série médicale

Une fois n'est pas coutume, TF1 enrichit sa programmation d'une nouvelle série médicale baptisée "Doc". Focus sur ce programme venu d'Italie et inspiré d'une saisissante histoire vraie.

Doc : de quoi ça parle ?

Doc, après une première saison très appréciée par les téléspectateurs italiens, la série débarque sur les écrans français. Le show médical, déjà renouvelé pour une seconde saison grâce à ses audiences dans son pays d'origine, tourne autour du personnage d'Andrea Fanti, un médecin urgentiste avec une certaine particularité, ou plutôt une défaillance. En effet, le protagoniste de Doc souffre d'un grave trauma occasionnant une lourde perte de mémoire. La raison de cette blessure ? La balle dans la tête que lui a tirée le père de l'un de ses patients.

Doc ©Fabrizio De Blasio/Lux Vide/Sony Pictures Television

Quand Andrea se réveille miraculeusement, il réalise vite que la dernière décennie qu'il a vécue n'est plus qu'un opaque brouillard. Jonglant avec des êtres chers qu'il ne reconnaît plus, le médecin se retranche là où il se sent chez lui, autrement dit à l'hôpital. Mais les choses ne sauraient se passer simplement pour Fanti, qui se voit contraint de réapprendre les bases de son exigeante profession. On suivra les progrès du médecin torturé par sa nouvelle condition au cours des seize épisodes de la saison 1 de Doc. Chaque volet devrait tourner autour d'un cas particulièrement obscur liant médecine pure et empathie. En effet, la vie privée des patients que rencontre Andrea devrait être elle aussi mise à l'honneur.

Doc : avec qui ?

A la tête de Doc, dans le rôle principal, on retrouve Luca Argentero, ténébreux comédien au parcours atypique. C'est en effet sa participation à la version italienne de Loft Story au début des années 2000 qui lui confère une certaine notoriété ! S'il campe d'abord de petits rôles dans son pays natal, l'international ne tarde pas a lui faire de l'œil. L'acteur participe notamment à Mange, prie, aime avec Julia Roberts et Javier Bardem.

Doc ©Fabrizio De Blasio/Lux Vide/Sony Pictures Television

Parmi les autres comédiens et comédiennes au casting de Doc, on retrouve Matilde Gioli (Gomorra), Sara Lazzaro (The Young Pope) ou encore Luca Avagliano (Dix hivers à Venise).

Doc, improbable histoire vraie

L'une des forces majeures de la série médicale italienne est qu'elle s'inspire d'une histoire vraie. Celle de Pierdante Piccioni, un médecin basé en Lombardie. Vous l'aurez compris, ce dernier a bel et bien perdu la mémoire. Petite différence d'avec la série, la cause de son mal n'était pas une tentative de meurtre mais un accident de voiture. A son réveil, en 2013, son dernier souvenir remontait à 2001 ! Mais à la surprise générale, le soignant ne s'est pas laissé abattre par cette épreuve, bien au contraire. Piccioni a recommencé à étudier la médecine pour pouvoir combler ses nouvelles lacunes et continuer à exercer sa profession.

Interviewé par Serieously, Luca Argentero a évoqué l'homme sur lequel se base son personnage avec une admiration sans faille. Le comédien italien a salué l'implication de Pierdante Piccioni dans la série en générale, particulièrement au niveau de l'écriture et de la production. Plus encore, il lui a vraisemblablement été d'une aide précieuse en lui communiquant nombre de détails privés que sa biographie n'aurait su lui offrir. Pour les amoureux des livres, notez toutefois que si jamais vous souhaitez dévorer les écrits du médecin, il vous faudra comprendre l'italien - ou prendre votre mal en patience jusqu'à ce qu'une traduction voit le jour.

Si vous avez l’occasion de lui parler, vous verrez que c’est la personne la plus gentille et positive au monde. Quand on sait qu’il a oublié douze années de sa vie… J’ai des amis proches qui ne l’auraient pas supporté.

Vous pourrez plonger dans l'histoire empreinte de résilience de Doc à partir du 6 janvier sur TF1. Alors, vous laisserez-vous emporter par cette poignante et inspirante histoire vraie ?