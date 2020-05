Pendant le confinement, Steven Moffat, notamment scénariste sur la série "Doctor Who", a offert aux fans une suite déchirante de l'un des meilleurs épisodes du show : "La Cheminée des temps", mettant en scène Madame de Pompadour durant la saison 2.

Lors de la seconde saison de Doctor Who, Steven Moffat offrait aux fans l'un des meilleurs épisodes de la série avec La Cheminée des temps. Dans ce quatrième épisode de la saison 2, le Docteur (interprété alors par l'excellent David Tennant) fait la connaissance de Reinette Poisson, plus connue sous le nom de Madame de Pompadour. Mais c'est à différents moments de la vie de la maîtresse de Louis XV que le Seigneur du Temps apparaît, permettant déjà d'établir une relation particulière entre les deux. Et alors que d'étranges automates assiègent la cour du château de Versailles, la jeune femme ne peut que se tourner vers lui.

Le destin de Madame de Pompadour révélé

Durant ses douze saisons, Doctor Who a eu du bon et du moins bon. Mais La Cheminée des temps rentre dans le haut du panier. Au-delà de la qualité d'écriture de Steven Moffat sur cet épisode, la réalisation d'Euros Lyn est tout aussi notable, parvenant à offrir autant de tension que d'émotion. Enfin, rappelons la présence de Sophia Myles, parfaite en Madame de Pompadour. Cet épisode ayant grandement marqué les esprits, Steven Moffat a eu envie de le poursuivre un peu.

En effet le scénariste a profité de son confinement pour créer un court-métrage faisant suite à cet épisode. Pas vraiment de nouvelles images (confinement oblige il s'agit d'images de l'épisode d'origine) mais la voix de Sophia Myles se fait entendre. Cette dernière, toujours dans le rôle de Madame de Pompadour, parle alors de son souhait de revoir un jour le Docteur. Cependant, il s'agit en réalité de sa conscience chargée dans le vaisseau qui attire en premier lieu le Docteur et lui permet de croiser la jeune femme à différentes périodes. On comprend ainsi mieux pourquoi le vaisseau a été baptisé le SS Madame de Pompadour.

Son corps a donc disparu (elle meurt d'une maladie à 42 ans), mais son esprit subsiste et Steven Moffat nous offre ainsi une continuité déchirante de l'épisode. A découvrir dans la vidéo ci-dessous :