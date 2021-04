Dollface : c'est quoi cette série sur Disney+ avec Kat Dennings ?

Après un passage en 2019 sur Hulu, la série "Dollface" est enfin arrivée en France via Disney+ et sa branche Star. Une comédie sur l’importance de l’amitié avec Kat Dennings (vue récemment dans "WandaVision") dans le rôle principal.

Les copines avant les mecs ?

Les histoires d’amour impliquent parfois des sacrifices. Jules en a fait pendant des années pour rester avec son petit-copain. Elle a notamment accepté de s’éloigner de ses amies pour vivre sa romance. Cependant, quand elle se retrouve célibataire, plus personne n’est là pour l’aider. Cette rupture est l’occasion de prendre un nouveau départ et de renouer avec les contacts perdus de vue. Jules va essayer de se rapprocher de ses anciennes amies avec une inventivité débordante. Dollface est une comédie complètement dans l’air du temps, qui met en avant la solidarité entre femmes et parle de l’adaptation post-célibat.

Des sujets sérieux qui s’incarnent dans une forme qui ne l’est pas forcément. La série manie un humour surréaliste à plusieurs reprises pour créer une bulle de fantaisie en accord avec son héroïne. Ça ne l'empêche pas d'être très juste quand il faut parler de thèmes universels.

Dollface ©Disney+

Jules est une femme moderne, qui a de la suite dans les idées et un caractère bien marqué. Difficile de ne pas tomber sous son charme durant cette première saison de 10 épisodes. Ceux qui tenteront l’aventure ne le feront pas pour rien puisqu’une saison 2 est déjà assurée de sortir. L’avantage de Dollface est qu’elle ne nous laisse pas le temps de s’ennuyer. Son format condensé d’environ 30 minutes évacue les longueurs et les ralentissements. En revanche, pas question de tout déguster rapidement comme sur Netflix car Disney+ s’en tient au rythme d’un épisode par semaine. On a vu avec The Mandalorian ou les séries Marvel que cette cadence peut s’avérer frustrante quand les parties n’ont pas une longue durée.

Une star de WandaVision et des guests

Si vous avez suivi WandaVision en début d’année, vous devez forcément vous rappeler de Darcy, la scientifique qui a aidé Monica. C’est son interprète, Kat Dennings, qui campe Jules. Le reste du casting principal est composé de Brenda Song, Shay Mitchell et Esther Povitsky. Au milieu de ces filles, quelques invités de luxe se permettent des apparitions. Sans vous révéler les épisodes concernés, on peut déjà vous dire que Margot Robbie, Tia Carrere ou encore Macaulay Culkin s'incrustent. On espère qu'une belle liste de guests sera aussi incluse dans la seconde saison.