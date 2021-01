Donjons et Dragons : une série télé en développement par le créateur de "John Wick"

La franchise "Donjons et Dragons" deviendra bientôt une série télé sous la houlette de Derek Kolstad, le scénariste de "John Wick". On vous en dit plus !

Donjons et Dragons : un monde sans frontière

Avant d'arriver sur nos écrans, petits ou grands, Donjons et Dragons est un jeu de rôle de table créé dans les années 70 par les Américains Gary Gygax et Dave Arneson. L'univers est situé dans un monde d'heroic-fantasy, les joueurs peuvent y incarner plusieurs classes de personnages. On y croise donc des guerriers, des magiciens, des prêtres, des voleurs, des druides et des moines. Une liste de choix qui peut rappeler celle que l'on peut trouver dans la saga du Seigneur des anneaux.

Étrangement, l'univers de Donjons et Dragons n'a pas connu de trop nombreuses adaptations en cinquante ans d'existence. Une seule série animée a vu le jour en 1983 pour seulement une vingtaine d'épisodes. Au cinéma, il fallut attendre 2000 et le Donjons et Dragons de Courtney Solomon pour voir ce monde fantastique sur grand écran. Pourtant amené par de solides acteurs comme Jeremy Irons, Thora Birch ou Marlon Wayans, le film est pourtant assez mal reçu par la critique et les fans. Cela ne l'empêchera pas de connaître deux suite en 2005 et 2012, passées complétement inaperçues.

Donjons et Dragons ©New Line Cinema

La décennie à venir semble sonner l'heure de la résurrection. Un premier film a en effet été annoncé il y a quelques semaines. Produit par Paramount, il mettra en scène Chris Pine dans le premier rôle. Jonathan Goldstein et John Francis Daley, le duo derrière Game Night, écriront et mettront en scène le film dont la sortie est pour l'instant toujours prévue en 2022. Nous aurons probablement croisé l'univers de Donjons et Dragons à la télé entre temps.

Yes, Wick can

Quand on pense aux dragons dans les séries, on ne peut s’empêcher de songer à Game of Thrones et à ceux de la reine Daenerys, jouée par Emilia Clarke. Ils ont marqué par leur puissance, mais aussi par la personnalité que les scénaristes ont réussi à leur insuffler. Ils n'étaient pas que des bêtes monstrueuses qui crachaient du feu, mais des personnages dont on se souciait du sort. Nous apprenons aujourd'hui de nos confrères du Hollywood Reporter qu'une nouvelle série mettra les dragons en avant avec une adaptation télévisuelle du monde de Donjons et Dragons.

Hasbro et eOne sont en effet en plein développement d'un nouveau show. À sa tête, nous retrouvons Derek Kolstad, le scénariste de John Wick.

John Wick (Keanu Reeves) © Warner Bros. Pictures

En pleine bourre, l'Américain est submergé de projets. L'année dernière, il a co-créé la série Die Hart sur Quibi et a récemment travaillé sur Falcon et le Soldat de l'hiver pour Disney +. Il est également attendu au générique de deux séries en développement adaptées de jeux vidéo : Hitman et Splinter Cell.

Il n'est cependant pas le seul à travailler sur un projet Donjons et Dragons chez eOne. La société est en effet à la recherche d'autres scénaristes pour travailler sur de nombreux projets concernant la franchise. Si l'on n'en connait pas encore les détails, on peut penser que cela pourrait englober des dessins-animés, des livres et peut-être même des adaptations vidéoludiques.



Il faudra attendre les semaines, voire même les mois à venir pour en découvrir un peu plus sur cette extension du monde de Donjons et Dragons.