Doom Patrol : ambiance Magicien d'Oz sur les posters de la saison 2

La seconde saison de la série de super-héros "Doom Patrol" se dévoile petit à petit. Découvrez le poster aux allures de Magicien d'Oz de cette nouvelle salve d'épisodes.

La série fantastique Doom Patrol est de retour ! Bloquez votre 25 juin, date à laquelle le show sera disponible sur les plateformes DC Universe et HBO Max. Vous pourrez retrouver Timothy Dalton, Brendan Fraser, Matt Boomer ou encore Diane Guerrero pour la suite de leurs rocambolesques aventures.

Pour rappel, la saison 1 de Doom Patrol s'articule autour des comics créés par Arnold Drake, Bob Haney et Bruno Premiani. Les personnages principaux du programme sont initialement apparus dans un épisode de la première saison de Titans.

Ce n'est pas la taille qui compte

Les anti-héros de la série souffrent de handicaps ou ont été physiquement impactés par de graves accidents. En marge de la société et disposant de pouvoirs dont le commun des mortels ne saurait que rêver, ils gravitent autour du Dr. Niles Caulder. Ce fantasque homme de science leur est venu en aide quand le monde entier leur tournait le dos. Crazy Jane, Robotman et Elasti-Girl - pour ne citer qu'eux - l'aident dorénavant à protéger la Terre. Si vous n'avez pas vu la saison 1, on vous conseille de sauter cette partie, qui revient sur son final. Attention, SPOILERS !

Après la défaite de Mr.Nobody, les membres de la fameuse Doom Patrol sont miniaturisés et piégés sur la piste de voitures de course de Cliff. Tous ressassent la trahison de Niles Caulder et tentent individuellement de se défaire de leurs vieux démons. Ils vont toutefois devoir unir leurs forces de nouveau en acceptant de protéger Dorothy Spinner, la fille de Niles. En effet, cette gamine surpuissante pourrait bien causer la fin du monde.

Dorothy oblige, la seconde saison de Doom Patrol pourrait se faire sous le thème du Magicien d'Oz. C'est du moins ce que semble indiquer le poster de cette saison, à découvrir ci-dessous :

Un second a également été partagé par la production, accompagné de la phrase "There's no place like home", tirée du célèbre film de 1939.

Retrouvez la saison 2 de Doom Patrol et son attachante bande de bras cassés à partir du 25 juin aux Etats-Unis ! En France, aucune date n'a été communiquée par Sy-Fy qui avait diffusé la saison 1.