Doom Patrol saison 2 : une actrice pour jouer la fille de Chief

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

On ne sait pas quand sera diffusée la saison 2 de « Doom Patrol », ni même de quoi elle retournera. On sait néanmoins qu’un nouveau personnage fera son arrivée et, avec, la série pourrait prendre une autre tournure pour nos héros.

Doom Patrol a été une des très bonnes surprises du petit écran en 2019. La série du DC Universe nous offrant un show super-héroïque porté par une belle bande de losers. Des héros qui n’ont aucune envie de s’intéresser aux autres, plutôt focalisés sur leurs problèmes personnels et notamment leur rapport avec leur condition. Que ce soit Rita qui ne parvient pas à contrôler son corps et qui peut, sans prévenir, se transformer en une masse difforme, ou Cliff qui du jour au lendemain passe d’être humain à Robotman et n’a plus d’humain que son cerveau, sans oublier Jane et ses multiples personnalités toutes plus incontrôlables les unes que les autres.

Bref, un show fun, dynamique, et profond avec une certaine auto-dérision sur le genre qui fait plaisir. Et, bonne nouvelle, on retrouvera l’équipe de Doom Patrol très prochainement avec une saison 2.

Jusqu’à présent les informations sur la saison 2 de Doom Patrol sont plus que minimes. Pas d’images, encore moins de teaser ni de date précise de diffusion. On peut néanmoins miser sur une diffusion dans les prochaines semaines puisque, l’année dernière, c’est en février qu’avait débuté la série. Il se peut néanmoins que les producteurs attendent le mois de mai pour proposer la saison 2 au moment du lancement de HBO Max aux Etats-Unis.

Une nouvelle venue qui aura son importance dans Doom Patrol

D’ici là, on se contentera de l’annonce d’une nouvelle venue pour la deuxième saison de Doom Patrol. D’après TV Line, la série devrait présenter dans les prochains épisodes Dorothy Spinner. Une jeune fille de 11 ans qui n’est autre que la fille de Niles Caulder, surnommée “The Chief”. Un personnage évoqué dans le final de la saison 1, et qui sera pour la saison 2 interprété par Abigail Shapiro, une jeune actrice qui débute.

On imagine que ce personnage aura une grande importance pour la saison 2. D’une part Niles aura forcément à cœur de la protéger. La description du personnage indiquant qu’elle dispose de « capacités spéciales« , et que « maintenant qu’elle n’est plus cachée, Niles fera de plus grands efforts pour la protéger« . Cependant on voit bien également Cliff se prendre d’affection pour elle, voyant en elle sa propre fille qu’il n’a jamais pu voir grandir…

On est désormais curieux de voir la tournure que prendra Doom Patrol saison 2, à découvrir prochainement.