Doom Patrol, Titans, Gotham... Les séries DC débarquent en DVD

Warner a annoncé les sorties en DVD des séries super-héroïques DC du moment. Au programme de l'intégrale "Gotham", la dernière saison de "Titans" ou encore un coffret quatre saisons pour "Legends of Tomorrow".

Actuellement il est plutôt aisé pour le public français de suivre les séries américaines. Généralement, il suffit de se brancher sur Netflix pour trouver son bonheur. Et avec le catalogue d'OCS, d'Amazon Prime Vidéo ou de MyCanal, il y a largement de quoi faire. Mais du coup, il est aussi facile de passer à côté de certaines séries qui seraient assez peu mises en avant, ou qui ne disposeraient pas d'une diffusion en US+24.

Heureusement, le format DVD est encore en vie et les prochaines sorties de Warner prévues pour cet été sont l'occasion de faire un rapide focus sur des séries super-héroïques qui valent le coup.

Les pires super-héros avec Doom Patrol et Legends of Tomorrow

Dans un premier temps, seront disponibles dès le 3 juin la première saison de Doom Patrol. Peut-être la meilleure série du DC Universe actuellement, et une des séries de super-héros les plus pertinentes et originales. On y suit une équipe d'anti-héros caractériels bien obligés de travailler ensemble pour sauver le monde et leur leader Niles Caulder. En France, Doom Patrol a eu droit à une diffusion sur Sy-Fy, six mois après la diffusion américaine. Sa sortie en DVD est donc une très bonne chose.

Dans le même style on vous conseille également Legends of Tomorrow, elle aussi portée par les pires super-héros. Des bras cassés choisis parce que leur disparition ne risque pas de modifier le cours de l'histoire. Bien que la série fasse partie du Arrowverse, elle est parvenue à trouver son propre style avec beaucoup d'autodérision et un humour méta assez génial. On vous conseille donc fortement le coffret réunissant les quatre première saisons, alors que la saison 5 vient de se conclure aux Etats-Unis.

Ambiance Batman avec Gotham et Pennyworth

Dans un ton moins léger, vous pouvez retrouver Gotham dans un coffret intégral, également disponible le 3 juin. La série s'intéresse durant cinq saisons à la jeunesse de Bruce Wayne, bien avant qu'il ne devienne le Chevalier noir. Une approche intéressante qui permet tout de même de faire intervenir des protagonistes connus de l'univers de Batman, à commencer par le Commissaire Gordon.

La série a d'ailleurs donnée l'idée à son créateur Bruno Heller de faire un autre focus sur une figure emblématique de Batman avec Pennyworth. Disponible le 5 août en DVD, la série embarque à Londres dans les années 1960 et met en scène dans un style évoquant les premiers James Bond la rencontre entre Alfred Pennyworth, futur majordome de Batman passé par les forces spéciales britanniques, et le père de Bruce Wayne, Thomas.

Enfin, le 22 juillet Warner mettra à disposition la saison 2 de Titans, série du DC Universe qui précède Doom Patrol et qui s'intéresse à Dick Grayson, alias Robin, décidé à couper les ponts avec son mentor Bruce Wayne.