Doom Patrol : un teaser complètement fou et une date pour la saison 3

"Doom Patrol" sera de retour le 23 septembre sur HBO Max avec une saison 3 qui promet ! Le service américain a dévoilé un premier teaser qui présente notamment de nouveaux personnages.

Doom Patrol, super-série

S'il y a bien une série super-héroïque qui sort du lot en ce moment, c'est Doom Patrol. Le show proposé initialement par DC Universe, avant l'arrivée de HBO Max, fait preuve d'une créativité à tous les niveaux. On y suit un groupe de personnes réfugiées dans le manoir du Dr. Niles Caulder. Tous ont des capacités hors du commun qui sont pour eux un véritable fardeau. Robotman, qui n'a plus d'humain que son cerveau. Negative Man, recouvert de bandages comme une momie. Elasti-Girl, dont le corps peut changer de forme. Et enfin Crazy Jane qui souffre d'un sérieux trouble de la personnalité.

Doom Patrol ©HBO Max

S'ils se voient comme des freaks, Niles pense pouvoir faire d'eux des héros. La série traite alors de cette acceptation de soit et des nombreux traumatismes du passé. Un show prenant, drôle et qui peut partir dans tous les sens.

La saison 3 se dévoile

Ainsi, après deux saisons diffusées en février 2019 et juin 2020, la saison 3 de Doom Patrol arrive bientôt. HBO Max, qui diffuse désormais la série, a dévoilé un premier teaser. L'équipe va encore vivre des aventures complètement folles. Dorothy, la fille de Niles, est toujours là et le cauchemar devrait prendre une autre tournure.

Clairement, cette vidéo ne cherche pas à nous en dire beaucoup sur l'histoire de la saison 3, mais plus à nous plonger dans une ambiance de folie, avec des idées visuelles toujours notables. Dans tous les cas ces prochains épisodes devraient avoir leur lot de surprises avec un paquet de nouveaux personnages.

Avec cette vidéo, HBO Max a surtout annoncé la date de diffusion de la saison 3 de Doom Patrol. Elle sera donc disponible à partir du 23 septembre sur le service américain. Pour les Français il faudra patienter davantage. Chez nous, SyFy se charge de la diffusion et rien n'a été annoncé pour le moment pour cette troisième saison.