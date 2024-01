Dispo sur Netflix : le nouveau thriller d'Harlan Coben va vous retourner le cerveau

Une nouvelle série d'Harlan Coben est disponible sur Netflix : "Double piège" avec Michelle Keegan dans le rôle d'une femme endeuillée qui enquête sur la mort de son mari, interprété par Richard Armitage.

Harlan Coben continue sur Netflix avec Double piège

Si les adeptes de romans policiers connaissent Harlan Coben pour ses ouvrages, les abonnés Netflix le connaissent eux pour les nombreuses adaptations de ses œuvres. En effet, en 2018, l'auteur avait signé avec le service de streaming un deal pour que 14 de ses romans soient adaptés en séries ou en films. De là sont nées, entre autres, Intimidation, Dans les bois, ou encore Ne t’éloigne pas. La dernière en date se nomme Double piège (Fool me Once en VO), et a de sérieux arguments pour être un nouveau succès de Netflix.

La série débute après la mort de Joe, assassiné lors d'une tentative de vol qui a mal tourné. L'homme laisse son épouse Maya en deuil, qui se remémore les bons moments avec lui, mais doit vite se ressaisir pour s'occuper de sa fille en bas âge, tout en encaissant les remarques de sa belle-mère, issue d'un milieu bourgeois. Dans le même temps, le détective Sami Kierce est chargé d'enquêter sur la mort de Joe.

Double piège ©Netflix

Rien ne semble sortir de l'ordinaire après ces premières minutes de Double piège. Jusqu'au moment où Maya accepte, sous les conseils d'une amie, d'installer un cadre doté d'une caméra dans la chambre de sa fille, pour pouvoir la surveiller pendant que sa nourrice la garde. Après une journée, elle s'en va regarder les images et découvre avec stupeur Joe, bien vivant. Sauf qu'après avoir confronté la nourrice, qui inquiète de cette situation, se défend à coup de spray au poivre, Maya découvre que la carte mémoire de la caméra a disparu. Elle n'a donc aucune preuve de la présence de Joe. Mais était-ce réel, ou une hallucination liée au choc de la mort de son époux ?

Une série pleine de mystères

Ceci n'est évidemment que le début d'un scénario plein de rebondissements, typique d'Harlan Coben. À chaque épisode, une nouvelle piste apparaît pour questionner la mort de Joe, qui n'était peut-être pas si accidentelle que cela. De plus, le passé de Maya, ancienne militaire, va lui aussi ressurgir. Sans oublier qu'avant Joe, l'héroïne avait déjà vécu une tragédie un an auparavant avec le décès de sa sœur. Tout cela pourrait alors être lié à un complot bien plus important...

Les spectateurs adeptes de séries policières et d'enquêtes mystérieuses seront ravis avec cette histoire, qui ne s'embarrasse pas pour autant d'être d'une d'une grande crédibilité et cohérence. Car à l'évidence, l'important avec Double piège est d'offrir constamment de nouveaux mystères pour maintenir l'attention du public. Cela n'en fait pas une grande série, mais une proposition honnête dans ce genre.

Double piège ©Netflix

La qualité de Double piège vient alors davantage du ton très british, avec des situations étonnamment drôles amenées par le détective Kierce, faussement à côté de la plaque, ou le fort caractère de Maya. Le show bénéficie pour cela d'un bon casting. Si sans surprise on retrouve Richard Armitage (un habitué des productions d'Harlan Coben) dans le rôle de Joe, Maya est interprétée par Michelle Keegan (géniale dans Brassic). Le détective est lui joué par Adeel Akhtar, un visage bien connu des fans d'Utopia ou d'Enola Holmes (sur Netflix). Notons enfin la présence de Joanna Lumley, solide pour incarner la froide belle-mère de Maya.

Double piège, créée par Harlan Coben et adaptée par Daniel Brocklehurst, est disponible sur Netflix le 1er janvier 2024.