Double piège (Netflix) : Michelle Keegan a vécu sa plus grande peur sur le tournage

Pendant le tournage de la série "Double piège", Michelle Keegan a dû prendre sur elle pour les scènes en hélicoptère. La comédienne a même été ammenée à piloter elle-même l'appareil malgré sa peur.

Double piège : nouveau carton d'Harlan Coben sur Netflix

Comme on pouvait s'y attendre, Double piège (Fool me Once en VO) n'a pas tardé à trouver son public sur Netflix. La série est en effet une nouvelle création d'Harlan Coben, dont plusieurs romans ont déjà été adaptés. Sa collaboration avec la plateforme a donné lieu à plusieurs succès, et c'est à nouveau le cas ici. Porté par Michelle Keegan, Adeel Akhtar ou encore Richard Armitage, le show s'est rapidement retrouvé dans le top 10 des séries Netflix. Mieux encore, il est allé choper la première place du classement à Berlin, le spin-off de La casa de papel mis en ligne une semaine auparavant.

Michelle Keegan - Double piège ©Netflix

Il faut dire que Double piège coche toutes les cases pour captiver les spectateurs. Un thriller qui débute par la mort de l'époux de la protagoniste Maya (Michelle Keegan). Mais celui-ci apparaît un jour devant une caméra. Du moins, c'est ce que pense avoir vu Maya, qui va ensuite enquêter sur le passé de son mari. Ce qui la mènera à trouver un lien entre le meurtre de son compagnon et celui de sa sœur. À cela s'ajoute un policier qui amuse par ce qui paraît être dans un premier temps de l'incompétence, et une belle-mère inquiétante qui pourrait bien cacher également de nombreux secrets à Maya...

Michelle Keegan terrifiée

Les abonnés ont donc répondu présent. Ce qui devrait faire plaisir à l'actrice principale Michelle Keegan, pour qui le tournage n'a pas été qu'une partie de plaisir. En effet, certaines scènes ont même été particulièrement difficiles à tourner pour elle, puisqu'elle a dû se confronter à une de ses plus grandes peurs. C'est ce qu'elle a révélé dans une interview donnée au site Metro. Dans la série, Maya est amenée à piloter un hélicoptère. Sauf que la comédienne explique dans cet entretien qu'elle a le vertige. Ce fut donc très compliqué pour elle de se retrouver dans cette situation.

C'était terrifiant, absolument terrifiant. J'ai le vertige. J'étais déjà montée dans un hélicoptère, mais c'était un très gros hélicoptère militaire. On se sent plus en sécurité là-dedans parce que c'est si grand, on est attaché et qu'il y a beaucoup d'autres personnes avec nous. Alors que là, il n'y avait que moi, le pilote, et le caméraman. Et c'est tout. Et nous avons dû voler pendant une demi-heure.

Double piège ©Netflix

Michelle Keegan a donc dû tourner ces scènes en l'air en donnant l'impression d'être totalement sereine, puisque Maya est une militaire qui, entre autres, donne des cours de pilotage. Comme elle le précise, il y avait évidemment un véritable pilote pour diriger l'appareil pendant le tournage. Mais celui-ci a fini par lui laisser les commandes de l'hélicoptère. Ce qui n'était pas vraiment prévu.

Pendant que nous volions, nous filmions en même temps. À mi-chemin, le pilote m'a dit : "Bon, tu peux prendre le contrôle maintenant ?" J'ai répondu : "Qu'est-ce que tu veux dire ?". Il m'a répondu : "Je ne contrôle pas l'appareil, il vole tout seul, mais si tu veux le déplacer, tu peux prendre le manche et le piloter". Donc voilà, j'ai piloté un hélicoptère.

Double piège est disponible sur Netflix.