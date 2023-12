Cette prochaine série Netflix tirée d'un roman d'Harlan Coben va ravir les fans

Après avoir déjà sorti plusieurs séries adaptées de romans d’Harlan Coben suite au deal signé avec l’écrivain, Netflix vient de partager les premières images de "Double piège". Découvrez la bande-annonce.

Une nouvelle adaptation d’Harlan Coben signée Netflix

Les fans d’Harlan Coben vont encore pouvoir découvrir une adaptation de l’un de ses romans. Cette fois, c’est Double piège, paru en 2016, qui a droit à sa série. Son intrigue suit Maya, une ancienne soldate, alors qu’elle tente de se remettre du brutal meurtre de son mari, Joe. Mais un jour, après avoir installé une caméra pour garder un œil sur sa fille, elle y revoit son époux. Elle va alors tenter de découvrir si ce qu’elle a vu est réel ou non.

Michelle Keegan - Double piège ©Netflix

C’est Michelle Keegan qui a été choisie pour incarner Maya dans Double piège. Quant au rôle de Joe, il a été confié à Richard Armitage. Ce dernier était déjà l’une des têtes d’affiche de deux autres adaptations Netflix de romans d’Harlan Coben : Intimidation sortie en 2020, et Ne t’éloigne pas, dévoilée un an plus tard.

Une bande-annonce rythmée pour Piège mortel

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de Double piège. On y voit Maya qui tente de comprendre pourquoi elle a vu Joe alors qu’elle le pensait mort. La mère de ce dernier lui assure alors qu’elle s’est trompée. Mais Maya ne compte pas s’arrêter là. Les images dévoilées nous montrent qu’en menant sa propre enquête, elle commence à découvrir des secrets sur la mort de son mari.

Il faudra patienter plusieurs semaines avant de pouvoir découvrir Double piège. Composée de huit épisodes, la série arrivera le 1er janvier 2024 sur Netflix.

D’autres livres de l’auteur auront droit à leur adaptation

Ce n’est pas la première fois que Netflix propose l’adaptation d’un roman d’Harlan Coben. Pour rappel, l’écrivain a signé en 2018 un contrat avec la plateforme de streaming. Celui-ci portait sur cinq ans. Mais, comme le rapporte What’s on Netflix, il a été renouvelé en 2022. Alors que sept de ses œuvres ont déjà été adaptées, la plateforme a obtenu les droits de quatorze des romans de l’auteur.

Coben a récemment déclaré que deux autres adaptations en séries de ses livres devraient bientôt voir le jour. Ce qui porterait le nombre d’adaptations de ses œuvres par Netflix à neuf. En revanche, aucune série avec Myron Bolitar ne devrait sortir, puisque les romans avec ce personnage sont exclus du deal entre l’écrivain et la plateforme de streaming.