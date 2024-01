Double piège sur Netflix : pourquoi cette scène a été si difficile à tourner

La série Netflix "Double piège" se termine avec un dernier rebondissement révélé lors d'une longue séquence qui fut difficile à tourner pour les interprètes. Attention, cet article contient des SPOILERS.

Double piège, une série pleine de rebondissements

Les adeptes d'Harlan Coben n'ont pas été déçus avec la série Double piège, mise en ligne le 1er janvier 2024. Dès son pitch, le show s'annonçait comme un thriller rempli de mystères et de rebondissements. L'histoire débute en effet avec Maya, dont le mari vient d'être assassiné. Au plus mal après cette tragédie, elle découvre avec stupeur son époux, Joe, qui apparaît bien vivant sur les images d'une caméra. Elle va alors mener son enquête.

Sauf qu'au fil des épisodes, le scénario prend différentes directions. On apprend ainsi rapidement que la sœur de Maya a également été assassinée, et le responsable pourrait être le meurtrier de Joe. À cela s'ajoute la belle-mère de Maya, Judith Burkett, qui avec sa riche et puissante famille semble cacher un sombre passé.

Les spectateurs se sont, sans surprise, rués sur Double piège dès sa sortie et sont ainsi restés captivés devant les huit épisodes. Et évidemment, le dernier chapitre leur réservait encore un dernier rebondissement qui fait voir toute la série sous un autre angle.

Comment se termine la série Netflix ?

En effet, dans le grand final, Maya se rend chez les Burkett pour les confronter. Elle fait ainsi face à Judith et lui demande pourquoi cette dernière soupçonnait Maya d'avoir tué Joe. Elle donne ensuite elle-même la raison : car elle avait un mobile. Elle enchaîne ensuite en révélant qu'elle avait découvert que son mari était le meurtrier de sa sœur Claire. Cette dernière était devenue une menace pour la famille Burkett en enquêtant sur eux, et Joe n'avait alors pas hésité à se débarrasser d'elle. Mais en plus de Claire, l'homme avait également tué son ami de lycée, Theo Mora, et son propre frère, Andrew. Deux crimes dont Maya n'avait a priori pas connaissance lorsqu'elle décida de tuer son mari.

Double piège ©Netflix

Elle révèle malgré tout la vérité devant Judith et ses enfants. Mais alors que sa belle-mère lui propose un marché, de tout mettre sur le dos de Joe pour éviter un scandale, Neil s'empare de l'arme de Maya et lui tire dessus. Il l'abat à bout portant de trois balles dans le ventre. Seulement, Maya s'avait ce qui l'attendait puisqu'elle avait placé exprès une caméra qui révélé au monde entier sa mort en direct.

Une scène finale longue et difficile à tourner

Cette séquence finale a donc grandement surpris, entre les révélations et la mort de l'héroïne. Une scène de presque dix minutes qui fut compliquée à tourner. C'est ce qu'ont révélé les actrices Michelle Keegan et Joanna Lumley dans une interview donnée à Metro. L'interprète de Judith allant jusqu'à décrire ce tournage comme une expérience unique dans sa carrière, en raison de la longueur du script.

(La scène finale) faisait 14 pages, ce qui est inouï. D'habitude, quand on vous donne la feuille d'appel, (une scène) fait une (page) et deux tiers, ou deux (pages) et un quart ou trois quarts. Mais là, c'était beaucoup plus. Et il y avait en plus de nombreux acteurs. Nous étions nombreux dans une pièce énorme, c'était donc un travail très, très détaillé.

Ce passage de Double piège ne paraît pourtant pas si complexe pour les spectateurs. Mais comme le précise Michelle Keegan, elle a nécessité beaucoup de prises et devait être tournée d'une traite.

Nous l'avons refaite encore et encore. Normalement, on coupe une bonne partie d'une grande scène comme celle-là, mais on ne pouvait pas s'arrêter. Cette scène devait être jouée dans l'ordre chronologique pour qu'elle ait un sens, pour que nous puissions atteindre le pic émotionnel où nous devions être.

Enfin, en décidant de tourner ainsi, les interprètes et les techniciens ont dû dépasser leurs heures initiales pour faire des heures supplémentaires : "Ils nous ont demandé si on était prêts à "rompre" notre contrat pour tourner la nuit".