Dracula : bientôt une saison 2 sur Netflix ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Dracula

L’année 2020 a commencé avec un bain de sang dans la série « Dracula », relecture par Mark Gatiss et Steven Moffat d’un univers initié par Bram Stoker. Les trois épisodes n’ont pas spécialement ouvert la porte à une suite mais une saison 2 pourrait être envisagée.

On pensait avoir tout vu en ce qui concerne le comte Dracula, mais la série diffusée chez nous sur Netflix (en co-production avec la BBC) a bousculé nos attentes en revisitant certains aspects de la mythologie du vampire. Pour un résultat qui y allait franco dans la représentation graphique de la violence. Les trois épisodes nous ont fait passer un bon moment et on pensait vraiment assister à une mini-série. Mais une saison 2 est plus envisageable qu’on l’imaginait.

Lors de son passage sur RadioTimes.com, l’acteur Claes Bang qui vient d’incarner ce nouveau Dracula a teasé la possibilité qu’une seconde salve d’épisodes puisse voir le jour :

J’espère que ce n’est pas la fin. Je dois dire que je veux tant faire une saison 2 – juste parce que j’en ai envie – mais aussi parce que je veux voir comment Steven et Mark peuvent parvenir à les ramener à la vie, Agatha et lui.

Comme le précise de son côté Steven Moffat, Dracula est une série qui a le principe de résurrection dans son ADN. Quelqu’un d’aussi puissant que le Comte pourrait revenir sur Terre si l’occasion se présentait. Ce postulat permet en réalité d’imaginer bien des choses, l’univers de Dracula n’étant pas notable pour son aspect réaliste. La saison 1 a déjà joué plusieurs fois avec des résurrections, la mort n’est pas une fin mais qu’une étape avant une autre. Pour autant, la série mériterait-elle vraiment d’autres épisodes ? Les trois qui existent sont déjà chargés et ont pu exprimer ce qu’ils voulaient.

Une seconde saison de Dracula, bonne ou mauvaise idée ?

L’une des raisons d’attendre de nouveaux épisodes est incontestablement de voir Claes Bang reprendre le rôle éponyme. L’acteur danois, injustement sous-employé selon nous, a trouvé un personnage qui lui permet de sortir des grandes phases de jeu. On mettra quand même un petit bémol sur ce retour, parce qu’il nous semble que la série n’a pas une grande marge de manœuvre pour nous surprendre. À moins qu’elle aille dans une direction vraiment inattendue et qu’elle réinvente plus que c’était déjà le cas, l’univers du vampire le plus célèbre. Pourquoi ne pas plutôt imaginer les deux créateurs s’attaquer à une autre figure ? Après Sherlock et Dracula, cette direction serait logique.