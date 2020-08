Dragon's Dogma : Netflix dévoile la bande-annonce de la série animée tirée du jeu vidéo

"Dragon's Dogma" est une série adaptée d'un jeu vidéo produit par Capcom. Netflix en a dévoilé la bande-annonce avant son arrivée le 17 septembre. Vous pouvez la découvrir ci-dessus.

Dragon's Dogma : une quête qui tient à cœur

Netflix a dévoilé la bande-annonce de Dragon's Dogma, une nouvelle série animée à découvrir en septembre. Elle est adaptée d'un jeu vidéo sorti en 2012.

Nous y suivons le drame vécu par Ethan. En plus de perdre sa femme enceinte, il se fait voler son cœur par un dragon. Ce dernier avait reconnu en lui l'élu et prit donc la décision de l'éliminer. Pourtant, même privé de son cœur, Ethan ne meurt pas et se relève. Selon la prophétie, il devient L'insurgé. Il part alors à la recherche de la bête légendaire afin de se venger et récupérer son bien. Mais le monstre cracheur de feu ne sera pas le seul obstacle qu'il affrontera pour retrouver son humanité. C'est en effet 7 monstres, symbolisant les 7 péchés capitaux, qui lui barreront le chemin. Le chevalier n'est cependant pas seul pour leur faire face. Il est accompagné dans sa quête par d'autres personnages, dont Hannah, une magicienne.

La série se passe dans un monde médiéval fantastique.

Capcom se console sur grand et petit écran

Netflix n'en est pas à sa première adaptation animée en série d'un jeu vidéo. Elle a déjà jeté son dévolu il y a quelques années sur la franchise Castlevania, produite par Konami. Pour Capcom, c'est une première sur le service de streaming, mais de nombreuses adaptations de leurs succès sont nées au cinéma.

Street Fighter n'a pas eu beaucoup de chance avec deux adaptations au cinéma assez ratées dont une assez tristement célèbre sortie en 1995 avec Jean-Claude Van Damme. Il y campe Guile, un G.I américain, aux côtés d'un casting pourtant fort respectable. On y trouve Raúl Juliá, Ming-Na Wen, Damian Chapa, et Kylie Minogue. Le film de Steven E. de Souza est pourtant un échec autant financier qu'artistique. De quoi refroidir une nouvelle adaptation qui mettra 14 ans à venir. Street Fighter : la légende de Chun-li sortira en effet en 2009 avec Kristin Kreuk dans le rôle titre. Là aussi, malgré un budget confortable de $50 millions, le film d'Andrzej Bartkowiak est un échec total. C'est la dernière fois que l'on a entendu parler du jeu vidéo de combat au cinéma.

Le saga horrifique Resident Evil a connu un destin financier un peu plus heureux sous la houlette de Paul W.S Anderson. Les 6 films mettent en scène Milla Jovovich dans le rôle d'Alice. Si les retours des fans soufflent le chaud et le froid, les longs-métrages cumulent plus d'un milliard de dollars au box-office mondial cumulé.

Il faut croire que la firme japonaise est très heureuse du travail du réalisateur et de l'actrice puisqu'elle leur a confié les clés d'une autre franchise. L'adaptation de Monster Hunter sortira en effet pour sa part le 20 octobre en France.

Au rayon des curiosités, il existe également une adaptation de la série de jeux Ace Attorney, plus connu sous nos latitudes sous le nom de Phoenix Wright. On y suit un avocat qui enquête sur le meurtre de son assistante avec sa sœur. Cette dernière possède un talisman magique qui va l'aider à découvrir la vérité. Ce drôle de film est mis en scène par l'iconoclaste Takashi Miike (13 assassins, Jojo's Bizarre adventure : diamond is unbreakable), qui n'est jamais où on l'attend.

La première saison de Dragon's Dogma sera disponible sur Netflix le 17 septembre.