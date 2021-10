Dragons : la nouvelle série animée dévoile sa bande-annonce

La saga « Dragons » va une nouvelle fois revenir sur le devant de la scène, cette fois sur le petit écran. DreamWorks vient en effet d’officialiser le lancement de « Dragons : The Nine Realms ». Une bande-annonce est déjà disponible.

Dragons : une saga phare de DreamWorks

Adapté du roman How to train your Dragon de Cressida Cowell, sorti en 2003, le premier film Dragons voit le jour en 2010 sous la direction de Chris Sanders et Dean DeBlois. Produit par DreamWorks, le long-métrage rencontre un succès rapide et triomphant. Le film est nommé à deux reprises aux Oscars et rapporte plus de 494 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 165 millions). Face à cette réussite totale, DreamWorks décide de développer une saga entière centrée sur Dragons. Dean DeBlois revient à deux reprises à la mise en scène pour deux suites. Celles-ci sortent respectivement en 2014 et 2019. En tout, la trilogie Dragons rapporte plus de 1,6 milliard de dollars au box-office.

Dragons ©DreamWorks / Universal Pictures

Entre temps, DreamWorks produit également une série animée, qui sort de 2012 à 2018. Diffusée d'abord sur Cartoon Network puis sur Netflix, cette série animée Dragons sert à faire le lien entre les deux premiers films. En tout, huit saisons ont été réalisées, pour un total de 118 épisodes. Maintenant, DreamWorks et Universal viennent d’officialiser une toute nouvelle série dérivée de l’univers Dragons : Dragons : The Nine Realms.

Déjà une bande-annonce

DreamWorks vient donc d’officialiser le lancement de Dragons : The Nine Realms via un premier teaser. Ce dernier permet de dévoiler le logo officiel du show. The Nine Realms comprendra six épisodes et sera diffusée sur Hulu et Peacock à partir du 23 décembre prochain. Ce premier teaser présente également de nouveaux personnages et de nouveaux dragons. L’intrigue de la série se déroulera à l’époque moderne. Outre le logo du show, cette minuscule bande-annonce offre un visuel sur un dragon qui semble être un lointain descendant de Krokmou. Le dragon et son cavalier survolent un héliport, tandis que des éoliennes sont visibles en arrière-plan.

Dragons : The Nine Realms ©DreamWorks / Universal Pictures / Hulu

DreamWorks a accompagné la sortie de la bande-annonce d’un synopsis officiel que voici :

« Situé 1 300 ans après les événements de Comment dresser votre dragon, les dragons ne sont plus qu'une légende dans le monde moderne. Lorsqu'une anomalie géologique ouvre une immense fissure de plusieurs kilomètres de profondeur à la surface de la Terre, des scientifiques du monde entier se réunissent dans un nouveau centre de recherche pour étudier le mystérieux phénomène. Bientôt, un groupe d'enfants inadaptés, amenés sur le site par leurs parents, découvre la vérité sur les créatures et l'endroit où ils se cachent. Un secret qu'ils doivent garder pour eux pour protéger ce qu'ils ont découvert. »

Rendez-vous le 23 décembre pour découvrir cette nouvelle proposition de DreamWorks animation !