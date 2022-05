Drôle : pas de saison 2 pour la série Netflix

La série "Drôle" a été l'un des événements francophones de cette première partie d'année sur Netflix. Le public comme la critique ont été enthousiasmés par cette belle proposition. Malheureusement, l'histoire s'arrête ici car il n'y aura pas de saison 2.

Drôle : une série réussie

Les créations originales françaises de Netflix ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes mais, dernièrement, on a pris un sacré plaisir devant Drôle. Créé par Fanny Herrero, le show se déroule dans le Paris actuel et s'attarde sur une scène émergente dans le monde du stand-up. Un univers dont on méconnaît les coulisses et qui suscite quelques fantasmes.

L'intrigue se concentre en particulier sur trois figures. Il y a d'abord Nezir, un coursier qui rêve de plaquer son travail pour se consacrer entièrement à l'humour. On le découvre aux côtés d'Aïssatou, une humoriste en pleine ascension, et de Bling, une personnalité plus installée mais en perte de vitesse. Grâce à ces différents profils, on explore avec amusement l'envers du décor du microcosme stand-up. En plus d'être très juste dans son écriture, la série tient également son charme de ses acteurs. On adore en particulier Younès Boucif, irrésistible en Nezir.

Nezir (Younès Boucif) - Drôle ©Netflix

Le Drôle Comedy Club ferme (déjà) ses portes

Drôle a bénéficié d'une bonne presse et les retours sur les réseaux sociaux étaient positifs. De quoi nous laisser penser qu'une suite allait voir le jour. Mais ça ne sera hélas pas le cas. Comme le révèle Les Inrockuptibles, Netflix a décidé d'arrêter la série à ce stade, alors que l'écriture de prochains épisodes étaient en cours. La nouvelle tombe donc de manière assez inattendue et elle est motivée par des audiences qui n'ont pas été satisfaisantes.

Ce critère est très important pour la plateforme et elle ne souhaite pas investir de l'argent dans des titres qui n'ont pas suffisamment fait leurs preuves. Cette position se comprend d'autant plus que la firme a dernièrement perdu un nombre record d'abonnés. Lors du premier trimestre 2022, ce sont 200 000 abonnés qui ont décidé de quitter le navire. Ajoutons à cela la disparition des abonnées russes car le service a été coupé dans leur pays suite au conflit avec l'Ukraine. Netflix préserve toujours sa première place sur le marché de la SVOD mais préfère jouer la carte de la prudence.