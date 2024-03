D'une main de fer : ce nouveau thriller espagnol de Netflix a tout pour cartonner

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur "D'une main de fer", la nouvelle série Netflix venue d'Espagne qui va passionner les abonnés. Un thriller en huit épisodes, qui nous entraîne au cœur du trafic de drogue dans le port de Barcelone.

D'une main de fer : c'est quoi cette nouvelle série Netflix ?

Disponible sur Netflix depuis ce vendredi 15 mars, la série D'une main de fer est une nouvelle création originale venue d'Espagne. Depuis plusieurs années, nos voisins méditerranéens nous ont offert de nombreux programmes qui ont connu un beau succès sur la plateforme, à l'image du phénomène La Casa de Papel. Et une fois encore, ce nouveau thriller a de fortes chances de passionner les abonnés.

Se déroulant à Barcelone, D'une main de fer raconte l'histoire de Joaquin Manchado (Eduard Fernandez), propriétaire du terminal principal du port de cette ville cosmopolite, qui reçoit quotidiennement près de 6 000 conteneurs. Au milieu de cet afflux massif, plus de 30 tonnes de cocaïne peuvent se dissimuler en un an, transformant Barcelone en l'un des principaux points d'entrée pour le commerce européen de la drogue. Manchado, au cœur de ce réseau lucratif, exige que toute importation illégale bénéficie de son soutien et de celui du réseau criminel qu'il dirige. Lorsqu'un accident inattendu et la disparition d'une importante cargaison de cocaïne déclenchent une guerre sans merci ponctuée de meurtres et de vengeances, c'est toute la ville qui va trembler.

Le reste du casting de la série D'une main de fer se compose notamment de Chino Darín, Jaime Lorente, Natalia de Molina, et Sergi López.

Huit épisodes sous tension

Aux manettes de ce nouveau thriller Netflix, on retrouve le réalisateur et scénariste natif de Barcelone, Lluís Quílez, qui n'en est pas à son coup d'essai sur la plateforme, puisqu'il est à l'origine du film original Netflix Froid Mortel sorti en 2021.

Pour imaginer le scénario des huit épisodes de sa première série, le créateur a confié (via El Periodico) s'être inspiré d'histoires réelles, à partir de véritables affaires mettant en cause des "dockers, des douaniers, ou encore des policiers infiltrés". La particularité de la série D'une main de fer est que chaque épisode relate le point de vue d'un personnage, déroulant ainsi peu à peu le fil de cette mystérieuse affaire et tenant en haleine les spectateurs.

La série contient également des flash-back permettant de lever le voile sur chaque membre de la complexe fratrie Manchado.

Pour plus de réalisme, les épisodes ont été tournés en décors réels, dont une grande partie dans le port de Barcelone. Les prises de vues ont duré cinq mois, et n'ont pas été simples, compte tenu de la grande attractivité que représente le port de la ville espagnole.