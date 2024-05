Dune Prophecy : découvrez le premier trailer de la série sur les Bene Gesserit

Après les deux films de Denis Villeneuve, "Dune: Prophecy" reviendra dix mille ans en arrière pour nous proposer de découvrir l’histoire de la création des Bene Gesserit. La première bande-annonce de la série a été dévoilée.

Dune: Prophecy, la première série sur les Bene Gesserit

Après la version de David Lynch de 1984, Dune a eu droit à une nouvelle adaptation en 2021, signée Denis Villeneuve. Outre sa suite récemment sortie, le succès du premier film a poussé HBO à développer une série dans le même univers. L’histoire du show intitulé Prophecy se déroule dix mille ans avant la naissance de Paul Atréides. Elle s’intéresse à une sororité qui manœuvre politiquement pour accomplir son objectif. Et qui deviendra ensuite connue sous le nom de Bene Gesserit.

La série est basée sur La Communauté des sœurs. Le roman a été co-écrit par le fils de Frank Herbert, Brian. Ce dernier a enrichi l’œuvre de son père après sa mort. Il a écrit de nombreux livres situés dans le même univers que Dune avec Kevin J. Anderson. Alors que Prophecy sortira dans plusieurs mois, la série vient de s’offrir une première bande-annonce.

De premières images pour le show

Max (anciennement appelée « HBO Max ») a mis en ligne le premier trailer de Prophecy. On y retrouve l’esthétique des films Dune de Denis Villeneuve, preuve qu’un budget conséquent a été mis à disposition de l’équipe technique de la série. Le trailer (vidéo en une) promet de nous faire découvrir comment la sororité devenue ensuite les Bene Gesserit a acquis une grande influence au sein de l’univers. Le show devrait ainsi explorer la façon dont ces personnages ont tiré les ficelles en coulisses pour acquérir un pouvoir politique conséquent.

Ce sont Jon Spaihts et Diane Ademu-John qui ont créé Dune: Prophecy. Denis Villeneuve a été impliqué sur le projet en tant que producteur. Concernant la distribution, Emily Watson et Olivia Williams ont respectivement hérité des rôles de Valya et Tula Harkonnen, deux sœurs à l’importance majeure dans la sororité appelée à devenir les Bene Gesserit. Parmi les autres personnages importants de la série, Mark Strong a été choisi pour jouer l’empereur Javicco Corrino et Jodhi May son épouse, Natalya.

Une sortie prévue pour l’automne

Prophecy arrivera sur Max à l’automne 2024. On attend encore que le service de streaming communique une date de sortie précise. Après cela, l’univers cinématographie de Dune continuera de s’étendre. Comme annoncé début avril, Denis Villeneuve réalisera l’adaptation du roman Le Messie de Dune. Le long-métrage n’a pas encore de date de sortie.