El Cid : une bande-annonce pour la série Amazon avec Jaime Lorente (La Casa de Papel)

Amazon Studios a dévoilé une bande-annonce pleine d'action de la série "El Cid" dont le héros est incarné par Jaime Lorente. La première saison sera disponible dès le 18 décembre sur Prime Video.

El Cid : Jaime s'en va-t-en-guerre !

Jaime Lorente est devenu une star internationale en quelques années depuis son apparition dans deux séries événementielles disponibles sur Netflix. La première, c'est La Casa de Papel, série de casse tournée avec le rythme d'un thriller d'action américain. La deuxième en est presque l'antithèse et s'intitule Élite. On y suit un groupe de lycéens espagnols dans un établissement privé des plus huppés. L'acteur continue de multiplier les styles puisqu'il est la star d'un nouveau show produit cette fois-ci par Amazon Studios pour son service de streaming : El Cid.

Le comédien de bientôt 29 ans prête ses traits à Rodrigo Díaz de Vivar, aussi connu sous le nom d’El Cid Campeador. Ce chevalier mercenaire s’est illustré au XIè siècle pendant la Reconquista en prenant Valence. Il est considéré comme un héros et une figure révolutionnaire en Espagne.

Cette série est ambitieuse dans ses moyens et sa dramaturgie. Comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, il y aura de grandes batailles médiévales à cheval, des manigances politiques, des alliances contre-nature et des traîtrises dans la quête du pouvoir. On peut presque qualifier El Cid de Game of Thrones espagnol avec moins de dragons. Les moyens financiers semblent toutefois bien là pour proposer des scènes d'affrontements gigantesques. On parle d'ailleurs, pour le tournage, de la création d'un plateau de plus de 4000m² construit exprès pour ces séquences exceptionnelles durant lesquelles combattent des centaines de figurants.

Cheval de Trois

Il s'agit donc d'une série historique à grands moyens créée par José Vélasco sur laquelle Amazon Studios fonde de grands espoirs pour s'implanter un peu plus en Espagne. Car la compagnie de Jeff Bezos a de quoi être jalouse des succès hispaniques de son concurrent Netflix. La Casa de Papel, Elite, bien sûr, mais aussi La Casa de Las Flores, Les Demoiselles du téléphone et la récente Quelqu'un doit mourir avec Ester Expósito... Des succès internationaux qui ont poussé Amazon à investir dans la production de programmes en langue espagnole

Outre El Cid, deux autres séries ont été annoncées l'année dernière. La première est une adaptation du roman d’amour La Templanza, écrit par María Dueñas en 2015. L’actrice Leonor Watling jouera le rôle principal aux côtés de Rafael Novoa dans cette série se déroulant en 1860. La deuxième porte le nom de Un asunto privado. Elle mettra en scène des détectives privés qui doivent résoudre des affaires dans les années 40. Ces deux shows n'ont pas pour l'instant de date de diffusion.

Le Cid, véhicule à fiction

Le destin exceptionnel de Rodrigo Díaz de Vivar en a fait un personnage dont on a souvent relaté les exploits avec plus ou moins d'exactitude. Il est devenu le héros de chansons, de poèmes, (dont un de Victor Hugo) et de nombreux romans et pièces de théâtre. En France, il est surtout connu pour être le personnage fondateur du Cid imaginé par Corneille en 1636.

Au cinéma, il apparait dès 1910 dans un film italien et connaîtra la consécration sous les traits de Charlton Heston en 1961.

Le révolutionnaire espagnol n'a pas eu véritablement de succès après ça, si ce n'est un film d'animation en 2003 appelé La Légende du Cid. Il était donc temps de le remettre sur le devant de la scène avec une série.

El Cid est prévu pour durer deux saisons de 6 épisodes. La première sera donc disponible sur Amazon Prime Video dès le 18 décembre.