El Inocente : c’est quoi cette série Netflix espagnole qui va cartonner ?

Nouvelle adaptation télévisée d’un polar de l’écrivain Harlan Coben, "El Inocente" dispose de nombreux atouts pour s’imposer comme un succès. Au-delà de son casting mené par Mario Casas, la série bénéficie de la présence d’Oriol Paulo au scénario et à la mise en scène. Après "The Body" et "The Invisible Guest", le réalisateur a concocté un nouveau jeu de piste intrigant et infernal.