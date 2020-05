El Presidente : la série Amazon sur le Fifagate se dévoile avec un trailer

Les films et séries sur le football sont assez rares pour être soulignés. En marge de ses documentaires sur le sujet, Amazon lance bientôt une fiction sur le Fifagate, un scandale qui a ébranlé le monde du foot et les hautes instances. Découvrez la première bande-annonce.

Le football est clairement le sport numéro 1 dans le monde avec un fonctionnement qui est parfois quelque peu nébuleux pour le commun des mortels. S'attarder sur le terrain est un versant passionnant, avec toutes les émotions que cela implique. Mais s'occuper du reste, les coulisses, est aussi très intéressant. On imagine qu'avec tout l'argent qui est brassé ou en jeu, quelques affaires louches doivent se dérouler à l'abris des regards indiscrets.

En 2015, l'affaire du Fifagate a ébranlé le monde du foot. Avec la série chilienne El Presidente, Amazon veut proposer sur son service Prime Video une plongée dans les dessous de cette affaire saisissante. Le FBI a essayé de faire le ménage au sein de la Fédération Internationale de football (FIFA) en révélant des histoires de corruption, blanchiment d'argent et de fraude. On savait que tout n'était pas rose dans les hautes instances et cette enquête a fait grand bruit.

El Presidente s'annonce très rock 'n'roll

L'histoire d'El Presidente sera abordée par le point de vue de Sergio Jadue, petit président d'un club chilien qui est monté en grade en devenant le président de l'Asociación Nacional de Fútbol Profesional dans son pays. Un homme qui a réellement existé et qui a été impliqué dans les affaires du Fifagate. Avec un ton très rock 'n' roll (la bande-annonce se joue sur fond de TNT d'AC/DC), la série El Presidente entreprend de nous faire connaître les entrailles du football et comment ce sport peut générer de l'argent (sale) avec tout ce qu'il y a autour. Il sera question de gros sous, de belles femmes, de jeux de pouvoir, de pression et même de flingues.

Le ballon rond ne sera pas au cœur du récit et les aficionados de tactique ou de belles épopées sportives n'en auront pas pour leur argent. On est davantage dans la série mafieuse, qui installera son intrigue aux quatre coins du globe pour en saisir toute la portée. Amazon a certes dévoilé la bande-annonce mais aucune date de sortie n'est encore donnée. El Presidente arrivera cependant bien en 2020. Reste à savoir quand.