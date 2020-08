Eli Roth’s History of Horror de retour pour une saison 2

Eli Roth’s History of Horror s’intéresse à l’histoire et l’importance des films d’horreur dans la pop culture. La mini-série explore différents sous-genres de l’horreur, et propose des interviews de différents spécialistes du sujet. Comme son nom l’indique, elle est présentée par le réalisateur de Cabin Fever, Hostel, ou encore The Green Inferno, Eli Roth. L’interprète du Sergent Donnie Donowitz, aka « L’Ours Juif » dans l’Inglourious Basterds de Quentin Tarantino est notoirement un fan de films et séries d’horreur.

Comme le rapporte le site spécialisé dans les productions d’horreur Bloody Disgusting, Eli Roth’s History of Horror reviendra pour une deuxième saison après une pause d’un an. Un communiqué vient accompagner la nouvelle du renouvellement de la série :

La saison 2 d’Eli Roth’s History of Horror creuse encore plus dans les catacombes de la bizarrerie, exhumant des films marquants et des classiques cultes tout en proposant une réflexion sur le cinéma d’horreur récent. La série explore le pouvoir sombre et le plaisir sadique des films effrayants, l’artisanat qu’ils ont nécessité, et les façons dont les films d’horreur reflètent l’anxiété de leur temps. L’histoire est racontée par Eli Roth et un groupe acclamé de scénaristes, réalisateurs, acteurs, directeurs de la photographie, compositeurs et spécialistes des effets spéciaux qui donnent vie à nos pires cauchemars.