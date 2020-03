Elite : à quoi s'attendre pour la saison 4 ?

Alors que la saison 3 de "Elite" a été mise en ligne sur Netflix, une question d'importance se pose. Quid du futur du show ? Retrouverons-nous les personnages principaux dans un prochain volet ?

La saison 3 de Elite se terminait en apothéose. Si vous ne l'avez pas encore vue, on vous conseille d'arrêter de lire car cet article contient des spoilers.

Ce n'est qu'un au revoir

On a enfin découvert l'identité du meurtrier de Polo. Il s'agit en fait d'une meurtrière, si toutefois on peut employer ce terme. Lucrecia est ainsi à l'origine du décès de ce dernier, bien que les circonstances de la mort du jeune homme se soient finalement révélées accidentelles. Dans un témoignage fort d'amour et de solidarité, tous les personnages principaux acceptent de la couvrir et échafaudent un plan pour sauver leur amie. Un final qui ressemble étrangement à un au revoir, puisque plusieurs protagonistes (Nadia, Luz ou encore Carla) quittent définitivement l'établissement Las Encinas. Les reverra-t-on de sitôt ? Et quel avenir pour ceux qui restent ?

Si rien n'a encore été signé, le programme devrait avoir droit à une saison 4 - voire à une cinquième. Fuera de Series a en effet révélé que le programme reviendrait mais avec un casting bien différent. Les acteurs du show communiquent en tout cas dans ce sens. Ainsi, Georgina Amorós, qui interprète la manipulatrice Cayetana, a fait quelques confidences à Pop Buzz.

Cette saison 3 est une saison qui boucle la boucle, le cycle est terminé. Un autre commence.

Ça passe ou ça casse

Il semble donc se profiler un avenir à la Glee, qui avait mêlé anciens et nouveaux venus dès la saison 4, ou encore à la Skins. Déjà en début d'année des indices laissaient se profiler le départ de plusieurs acteurs récurrents. Le comédien Jorge Lopez (Valerio) avait ainsi déclaré ceci à l'Esquire espagnol courant janvier.

Elite a été une école, un apprentissage, mais j'ai travaillé quatre ans pour Disney et je ne veux pas vivre de projets aussi longs aujourd'hui. Deux saisons pour Valerio et moi, c'est parfait, je ne souhaite pas en faire plus.

Parmi les originaux, Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Rebeka (Claudia Salas), Ander (Arón Piper) et Omar (Omar Ayuso) redoublent leur année. Une facilité scénaristique pour les voir demeurer dans la prochaine saison - sachant que Guzman et le couple Ander/Omar sont particulièrement appréciés des fans.

Devront-ils faire face à de nouveaux venus qui risquent de les entraîner dans des intrigues encore plus sordides qu'à l'accoutumée ? Il se pourrait aussi que la saison 4 soit carrément un reboot se déroulant des années après l’obtention de leur diplôme, mais cela parait moins probable pour le moment.

En attendant les annonces des créateurs d'Elite et de Netflix au sujet de la saison 4, vous pouvez retrouver la série en intégralité sur la plateforme !