Élite : Netflix annonce des épisodes spéciaux avec le cast d'origine avant la saison 4

Netflix nous réserve une grande surprise pour amorcer le lancement de la saison 4 de "Élite" le 18 juin prochain. Quatre épisodes spéciaux vont être mis en ligne avec le retour de plusieurs personnages emblématiques, dont la populaire Carla.

Élite prépare sa révolution

Pour sa quatrième saison, Élite fait le dangereux pari d'ouvrir une nouvelle ère. Pas forcément dans l'esprit car on imagine que la série espagnole sur Netflix gardera ce qui fait son charme. Mais en ce qui concerne les personnages, un sacré renouvellement est à l'ordre du jour.

Pendant trois saisons, on a pu suivre les aventures de Samuel (Itzan Escamilla) lors de son arrivée à Las Encinas, une école privée réservée à des enfants de familles riches. Ce qu'il n'est pas et qui n'allait pas tarder à causer des problèmes. Il sera toujours présent dans les prochains épisodes, pendant qu'un turn-over de grande ampleur a été décidé. Exit Polo (Álvaro Rico), Malik (Leïti Séne), Nadia (Mina El Hammani), Carla (Ester Expósito), Lu (Danna Paola) et Valerio (Jorge López) et on souhaite la bienvenue à Phillippe (Pol Granch), Ari (Carla Díaz), Patrick (Manu Rios) et Mencía (Martina Cariddi). Que l'on se rassure, quelques anciens seront toujours là.

Élite ©Netflix

Quatre épisodes spéciaux

Le lancement de la saison est prévue le 18 juin prochain et les fans d'Élite vont être heureux d'apprendre qu'ils auront quelques amuses bouches à déguster avant cette date. Netflix vient d'annoncer avec différents teasers que quatre épisodes spéciaux vont sortir. Le premier sortira le 14 juin et mettra en scène Guzmán, Caye et Rebe lors d'une petite fête qui tourne mal. Les adolescents ingurgiteront des champignons hallucinogènes et vont vivre ensemble une mauvais trip.

Le second arrivera le 15 juin et mettra encore en scène Guzmán. Il sera question cette fois de sa relation avec Nadia, alors que les deux sont séparés par la distance. Pour rappel, la jeune femme a décidé de partir pour poursuivre ses études. De ce que l'on comprend, son ami va décider de la rejoindre pour partager un peu de temps avec elle.

Le troisième arrivera le 16 juin et aura des chances de vous émouvoir en s'attardant sur Omar et Ander, tout en ramenant Alexis, un adolescent brièvement aperçu dans la saison 3. Touché par une maladie grave, il va trouver du soutien auprès des deux autres personnages.

Le meilleur pour la fin avec l'épisode 4, prévu le 17 juin, qui va ramener la star d'Élite, Ester Expósito ! Son départ est un coup dur pour la série. On pourra profiter encore un peu de sa présence avec cet épisode qui évoquera son amour impossible avec Samuel.