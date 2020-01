Élite : Netflix annonce la date de la saison 3

Vous avez aimé ? Partagez :

À côté de « La Casa de Papel », il y a « Élite », l’autre série espagnole à succès de Netflix. Encore plus adressée à un public adolescent, le programme va revenir en 2020 avec une troisième saison. La plateforme vient d’ailleurs de dévoiler la date de diffusion et il ne reste plus grand chose à attendre.

Les étudiants d’Élite reprennent du service cette année ! L’établissement de Las Encinas va continuer d’être le théâtre de rivalités appuyées. Encore plus depuis la mort de Marina dans la première saison. La série cherche à utiliser une intrigue policière pour aborder des thèmes très actuels, notamment en ce qui concerne les adolescents et les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés dans la construction de leur identité. Sans spoiler la saison 2, Christian connaissait la vérité derrière la mort de l’adolescente et les choses se sont avérées encore une fois très compliquées. Des nouveaux personnages ont ajouté du piment mais on ne peut pas dire qu’Élite soit un modèle de finesse. Néanmoins, pour peu qu’on ne place pas ses exigences trop hautes, il y a moyen de trouver de quoi se divertir. Le public ciblé est clairement le même que celui de 13 Reasons Why.

La saison 3 d’Élite pour très bientôt

La série a l’air de bien fonctionner sur Netflix car elle n’a jamais été menacée. Une troisième saison a vite été annoncée, avant même que la seconde ne soit en liberté. Puis c’est le mois de mars qui a été désigné pour sa sortie. Pour le coup, la plateforme impose un rythme de production assez intensif pour ne pas que les fans n’aient trop à attendre. On compte à chaque fois moins d’un an entre chaque saison d’Élite ! Mais il restait à savoir quel jour précisément nous pourrions découvrir les épisodes. Netflix vient justement de lever le voile sur ce point et c’est le 3 mars que toute la saison sera à notre disposition.

Comme très souvent chez Netflix, peu de temps sépare l’annonce de la date et la diffusion. Une méthode de communication qui a fait ses preuves. Cependant, pas encore une seule image n’est à se mettre sous la dent. À environ un mois et demi de son lancement, il va de soi qu’une bande-annonce devrait tomber dans les prochains jours. Tous les acteurs encore concernés par l’histoire seront au rendez-vous, accompagnés, on s’en doute, de recrues.