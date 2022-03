Élite : Netflix révèle une date de sortie et un teaser surprise pour la saison 5

La plateforme Netflix vient de dévoiler la date de sortie de la cinquième saison d'"Élite". Un teaser accompagne cette annonce surprise et nous replonge immédiatement dans l'ambiance.

Élite déjà de retour

Chez Netflix, les annonces continuent de tomber. Alors que les premières images de la saison 3 d'Umbrella Academy se dévoilent, une autre série emblématique du géant du streaming reprend plus tôt que prévu. Élite revient pour une saison 5. Attendue sur la plateforme de streaming dans le courant de l'année, la série espagnole Netflix reprendra du service dès le 8 avril prochain.

Au sein de Las Encinas, l'une des écoles les plus huppées d'Espagne, des étudiants se déchirent lorsque le sang coule dans leur établissement. Des élèves assassinés, des mystères non élucidés et des relations sensuelles se révèlent au cours des quatre saisons. Rebelote pour la saison 5 qui devrait, sans grande surprise, avoir le même ton que les précédents épisodes. Un pari risqué pour Netflix, après une saison 4 moyennement reçue par le public.

Élite © Netflix

Dans les quelques secondes du teaser de la saison 5, Élite montre son côté provocateur et moderne. Les images regorgent de lumières néons, et s'accompagnent d'une musique électro. Les corps se déhanchent, et la sensualité submerge ce teaser.

Des arrivées et des départs

Déjà renouvelée pour une saison 6, Élite accueille de nouveaux venus au sein de son casting, dont l'acteur brésilien André Lamoglia, l'actrice argentine Valentina Zenere, ainsi que le français Adam Nourou. De quoi créer de nouvelles relations. Les acteurs Miguel Bernardeau (Guzmán) et Arón Piper (Ander) quittent quant à eux la série et rejoignent la liste des anciens d'Élite où trône par exemple Ester Expósito.

Mais on retrouve bien sûr Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebeca), Itzan Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencia), Pol Granch (Phillipe) ou encore Manu Ríos (Patrick). Netflix l'annonce :

Pas de règles. Pas d'étiquettes. Pas de contrôles.

À l'instar de ce teaser, la ribambelle de personnages va nous surprendre.