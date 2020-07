Élite : premiers aperçus des nouveaux personnages - CinéSéries

La troisième saison de la série "Élite" avait mis plusieurs personnages importants hors-jeu. Les prochains épisodes veulent entamer un nouveau cycle avec une part du casting qui sera renouvelée. Découvrez les quatre nouveaux acteurs dans les premiers aperçus officiels.

Élite : une intrigue qui a tiré sur la corde

Seconde série espagnole la plus populaire sur Netflix après La Casa de Papel, Élite se déroule dans le lycée Las Encinas, lors de l'arrivée de plusieurs étudiants de la classe ouvrière. L'établissement privé est réputé pour former l'élite de demain. Ce choc des classes va mener plusieurs élèves dans une spirale infernale après la mort de l'une d'entre eux. De là démarre plusieurs intrigues, avec de la romance, du sexe, des secrets... Bref, vous connaissez les ingrédients habituels et Élite ne manque pas de les utiliser à gogo, quitte à complètement stagner et/ou se répéter. Au bout de trois saisons, on a fait le tour de la question mais la série ne s'arrêtera encore ! Une quatrième saison a été officialisée, avec quelques bouleversements. Polo (Álvaro Rico), Malik (Leïti Séne), Nadia (Mina El Hammani), Carla (Ester Expósito), Lu (Danna Paola) et Valerio (Jorge López) ne seront plus présents dans la suite.

Les nouveaux se présentent en images

Pour combler ces départs, des recrues vont devoir se faire une place dans l'arène - et dans le cœur des fans. Une grosse partie du casting original reste impliquée et la nouvelle équipe se montre dans une première image officielle diffusée par Netflix. On y voit dessus, debout, les stars du programme. Plus bas, assis par terre, les quatre nouveaux s'illustrent.

Deux garçons et deux filles, quatre belles gueules. De gauche à droite on peut donc découvrir Pol Granch, Carla Díaz, Manu Rios et Martina Cariddi. Tous populaires sur les réseaux sociaux et connus en Espagne, ils vont accroître leur popularité en tournant dans une série vue dans le monde entier. Ils ne dénotent pas par rapport au style d'Élite mais on attend de les voir en action avant de se faire un avis sur eux. Par ailleurs, une seconde image a également été dévoilée, où ils ne sont que tous les quatre à se mettre en avant :

Le précédent arc narratif ayant été refermé avec la saison 3, on ne sait pas encore de quoi vont causer les prochains épisodes. Est-ce que les anciennes blessures vont être rouvertes ? Dans quel bourbier Samuel et les autres vont-ils se fourrer ? Aucune date n'est encore annoncée pour la diffusion de la saison 4. Une arrivée en 2021 paraît très probable.